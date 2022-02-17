ВАКС постановив примусово доставити до суду нардепа-"слугу" Кузьміних для обрання запобіжного заходу

Про це повідомляє Українська правда.



Правоохоронці мають забезпечити присутність Кузьміних на судовому засіданні, яке призначено на 10.00 24 лютого, якщо нардеп не з’явиться сам.



На засіданні 17 лютого адвокат Лариса Криворучко повідомила, що її підопічний перебуває на лікуванні і з'явитися у суд не може.



Прокурор заперечив, що сторона захисту не надала вагомих доказів відсутності Кузьміних. За законом особа не може бути присутньою на засіданні суду у випадку тяжкої хвороби, перебування на лікуванні в медичному закладі у випадку, якщо не може його залишити, та якщо вагітна.

Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги Народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад пів мільйона грн хабаря.

Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.

7 лютого НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.

8 лютого Вищий антикорупційний суд не обрав запобіжного заходу нардепу Сергію Кузьміних, суд оголосив перерву до 11 лютого.

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