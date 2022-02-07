Маскували психотропні речовини під каміння: у Києві викрили діяльність двох каналів розповсюдження наркотиків
НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря
В Україні затримали нардепа від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних, підозрюваного в одержанні хабаря
Про це повідомляє пресцентр НАБУ.
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