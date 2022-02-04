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Кузьміних заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ

4 лютого, 2022 п'ятниця
12:38
Суспільство Сергій Кузьміних

Народний депутат Сергій Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ.

Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях…

На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом", - розповів нардеп.

Також він заявив, що працівникам НАБУ відомі всі контакти – і нардепа, і його адвоката.  

"Вам відома вся інформація, яку надає мій адвокат Криворучко Л.С. кожен день на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України", – стверджує Кузьміних. 

Він висловив готовність "відстоювати свою позицію в суді" і брати участь у слідчих діях. 

Адвокат Лариса Криворучко повідомила, що Кузьміних 31 січня на виклик детектива НАБУ не прибув, бо перебував у лікарні, про що НАБУ письмово проінформовано через канцелярію та за телефоном детектива Глудзура О.М. 

За її словами, депутат досі перебуває в лікарні і його орієнтовний строк лікування за прогнозами лікарів 10 днів.

Зазначається, що інших викликів із датуванням повісток після дати 31.01.2022 ні нардеп, ні адвокат не отримували.

"Всі активні дії НАБУ щодо Клієнта  розпочалися з моменту виявлення  Кузьміних С.В. корупційних схем у онкологічному диспансері в Житомирській області, гучні затримання по ст.208 КПК і документування лікарів працівниками СБУ, з вилученням грошових коштів, інших доказів. Але, як виявилося після затримання, до даного злочину причетні гучні прізвища чиновників. Кузьміних С.В. взяв цю справу  на депутатський контроль. Саме з цього моменту розпочалися погрози і натяки", - стверджує адвокат.
 

  • Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуга народу" Сергія Кузьміних.
  • Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.
  • Нардеп від партії "Слуга народу" Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
  • НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад півмільйона грн хабаря.
  • Нардеп від партії "Слуга народу" Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.
  • Національне антикорупційне бюро України опублікувало повістку про виклик народного депутата Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у понад пів мільйона грн, та оголосило його у розшук.

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