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Нардепу-"слузі" Кузьміних не обрали запобіжного заходу: суд оголосив перерву до 11 лютого

8 лютого, 2022 вiвторок
18:02
Кримінал Сергій Кузьміних

У вівторок, 8 лютого, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжного заходу нардепу Сергію Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тис. грн хабаря

Про це повідомляє видання "Ґрати".

"Вранці він (Кузьміних, - ред.) не прибув на засідання, бо поїхав до Житомира за паспортом. Суддя оголосив перерву до вечора. Після обіду Кузьміних таки приїхав, але попросив ще час на ознайомлення із клопотанням прокуратури та матеріалами справи", - йдеться у повідомленні.

Зрештою суддя оголосив перерву до 11 лютого.
 

  • Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.
  • Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги Народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.
  • Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
  • НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад півмільйона грн хабаря.
  • Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.
  • Національне антикорупційне бюро України опублікувало повістку про виклик народного депутата Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у понад пів мільйона грн, та оголосило його у розшук.
  • Сергій Кузьміних заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ.
  • 7 лютого НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.

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