Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на офіційному Telegram-каналі Зеленського.

Президент України повідомив про втрати російських окупантів в Україні: "Вже 58,5 тисяч російських солдатів загинули в Україні. Вони прийшли нас вбивати й загинули. Вам не називають цю кількість. Вам брешуть, що загинуло нібито близько шести тисяч. 58,5! Ось у чому правда. Всі вони загинули через те, що цієї війни захотіла одна людина. Тільки одна. Якій служать багато людей".

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"Усі народи на території Росії! У вас немає жодної причини бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни. Ви не маєте гинути в Україні. Ваші сини не повинні помирати в Україні. Немає у вас такого обов'язку. Ні перед вашими батьками, ні перед вашими дітьми, ні перед вашим майбутнім, ні перед майбутнім вашої землі. І ви це знаєте, — сказав Зеленський. - Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити свій провал. Провал своєї кадрової армії, своїх злочинних наказів. Вам брешуть, що нібито цих провалів немає".

"Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб потім не довелося воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне й наступні хвилі мобілізації", - закликав президент України.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

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