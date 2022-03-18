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Важливість процедури оформлення і набуття статусу військовослужбовця ТрО - Радник командувача сил ТрО

18 березня, 2022 п'ятниця
19:52

Радник командувача сил ТрО, пояснює про важливість процедури оформлення і набуття статусу військовослужбовця тероборони

Віталій Купрій, радник командувача сил ТрО, пояснює про важливість процедури оформлення і набуття статусу військовослужбовця тероборони в етері телеканалу Еспресо.TV.

«Тероборона поділяється на декілька складових, одна з них військова, друга військово-цивільна і є цивільна, це самі штаби тероборони. Так от військова частина це військовослужбовці, такі резервісти як я, і зараз долучені або це ті, що по мобілізації пройшли через військкомати»- пояснив Віталій Купрій.

«Але одним з головних напрямків, створення добровольчих формувань територіальних громад і є військово-цивільна складова. В цій ситуації, саме я відповідаю за цей напрямок, підготовку документів для погодження кандидатів на посаду командирів цих формувань. З ними повинні укладатися контракти, видаватися певні посвідчення і вони тільки тоді набувають певного статусу. Якщо починаються бойові дії тоді вони прирівнюються до статусу військовослужбовця»- зауважив радник.

Радник командувача сил ТрО закликав звернути увагу добровольців тероборон: «Це дуже-дуже важливо. Зараз користуючись нагодою, хочу повідомити, що багато людей думають, що вони учасники тероборони. Насправді процедура укладення контракту передбачає відповідний наказ командувача сил тероборони, який призначив їм командира. Я б пропонував цим людям запитати у свого командира чи пройшли вони таку процедуру чи не пройшли. Чому? Коли виявиться така необхідність  про соціальний статус військовослужбовця, а ви знаєте, це і лікування у військових шпиталях, і грошові виплати, і статус учасника бойових дій».

Купрій вважає і підкреслює, що треба вести роз’яснювальну кампанію.
«Хто може відповісти на це питання, це перш добровольче формування територіальних громад,  голови, місцеві ради вони обов'язково знають. Тому що, коли оформлюється таке формування, відбуваються збори ініціативної групи з представниками тероборони. Це важливо", - зазначив радник.
 

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