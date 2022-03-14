ЗСУ та тероборона Києва готові відбивати такі атаки, як були в Маріуполі та Харкові, — боєць тероборони Києва

"Київ будуть намагатись брати муром та знищити. Проте ЗСУ та тероборона максимально готова захищатись", — наголосив він в етері Espreso.TV.



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Також Фірсов наголосив щодо фіксації військових та техніки, зокрема і в Києві: "Не можна виставляти фото, відео чи будь-яку іншу інформацію, яка стосується саме українських військових. Якщо ж ви бачите колону ворожої техніки під знаком Z, ворожими прапорами та чітко розумієте, що це росіяни, то таку інформацію викладати в мережі можна. Що більше, про це обов’язково треба сповіщати силам ЗСУ".

Зокрема для сповіщень про пересування ворожої техніки є чат-бот в телеграмі "єВорог".

Нагадаємо, вранці 14 березня окупанти обстріляли багатоповерхівку в Оболонському районі Києва: на місці подій виявили тіла двох загиблих, щонайменше трьох людей госпіталізували.

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