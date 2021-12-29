Вболівальники "Шахтаря" визнали 20-річного українця найкращим футболістом року
Півзахисника "Шахтаря" Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем донецького клубу в 2021 році
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ФК "Шахтар" влаштував опитування, у якому взяли участь 11 455 уболівальників. За результатами голосування, 20-річний Михайло Мудрик набрав 3018 голосів і випередив Тараса Степаненка (2448) та Марлоса (1784). Це дозволило українцю стати кращим гравцем команди у 2021 році
20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.
Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.
До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.
- 9 вересня головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що налаштований вивести Мудрика на топ-рівень.
- 5 листопада півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик поділився емоціями після матчу з "Реалом" у Лізі чемпіонів, де йому аплодували іспанські фанати.
- 25 листопада стало відомо, що "Севілья" зацікавилась підписанням Мудрика.
- 29 листопада повідомлялось, що європейські клуби з топ-чемпіонатів активно цікавляться Мудриком.
- 28 грудня англійський "Брентфорд" запропонував 15 млн євро за хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.
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