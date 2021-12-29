Вболівальники "Шахтаря" визнали 20-річного українця найкращим футболістом року

Про це повідомляє Еспресо.TV.



ФК "Шахтар" влаштував опитування, у якому взяли участь 11 455 уболівальників. За результатами голосування, 20-річний Михайло Мудрик набрав 3018 голосів і випередив Тараса Степаненка (2448) та Марлоса (1784). Це дозволило українцю стати кращим гравцем команди у 2021 році

20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.



Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.



До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

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