Вдруге в історії "Динамо" не дограло чемпіонат. У 1941 році через напад німецьких загарбників, а тепер через російських, - Суркіс в день народження клубу
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс звернувся до вболівальників з нагоди 95-річчя клубу і відзначив, що паралель між німецькими окупантами 1941 року і російськими 2022-го
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Щойно це стане можливим, київське "Динамо" продовжить виступи на футбольних полях України перед українськими уболівальниками! На жаль, ми не знаємо поки що, коли саме це станеться. Одне можемо сказати напевно – "Динамо" було, є і буде завжди. Разом із своїми уболівальниками команда з честю витримає і це випробування, як витримувала до цього інші виклики історії", - йдеться у зверненні Суркіса.
Сьогодні, 13 травня, "Динамо" святкує своє 95-річчя. Клуб вдруге в історії не дограв чемпіонат, обидва - через війну.
"95-річна історія футбольних перемог київського «Динамо» була і завжди буде невід’ємною частиною історії України, яка розпочалася не 1991 року, а на тисячу років раніше і триватиме завжди наперекір усім нашим ворогам! За підтримки наших уболівальників ми будемо продовжувати цю історію новими перемогами! Слава Україні!", – сказав президент "Динамо".
- 26 квітня прем'єр-ліга оголосила чемпіонат України з футболу завершеним, оскільки його неможливо дограти через повномасштабну російську агресію.
- 2 травня Українська асоціація футболу підтримала рішення прем'єр-ліги про дострокове завершення чемпіонату країни.
- 4 травня у благодійному матчі київське "Динамо" перемогло швейцарський "Базель".
- 6 травня головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що хоче, аби війна в Україні якнайшвидше закінчилась.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.62Продаж 33.32
- Актуальне
- Важливе