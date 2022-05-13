Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Щойно це стане можливим, київське "Динамо" продовжить виступи на футбольних полях України перед українськими уболівальниками! На жаль, ми не знаємо поки що, коли саме це станеться. Одне можемо сказати напевно – "Динамо" було, є і буде завжди. Разом із своїми уболівальниками команда з честю витримає і це випробування, як витримувала до цього інші виклики історії", - йдеться у зверненні Суркіса.

Сьогодні, 13 травня, "Динамо" святкує своє 95-річчя. Клуб вдруге в історії не дограв чемпіонат, обидва - через війну.

"95-річна історія футбольних перемог київського «Динамо» була і завжди буде невід’ємною частиною історії України, яка розпочалася не 1991 року, а на тисячу років раніше і триватиме завжди наперекір усім нашим ворогам! За підтримки наших уболівальників ми будемо продовжувати цю історію новими перемогами! Слава Україні!", – сказав президент "Динамо".

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