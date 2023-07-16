Велика Британія приєдналася до Транстихоокеанського партнерства

Про це інформує Sky News.

Міністерка торгівлі та бізнесу Великої Британії Кемі Баденок у неділю підписала протокол про приєднання до блоку в Новій Зеландії.

До індотихоокеанського блоку входять Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Японія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур та В'єтнам. Велика Британія ж стане першою європейською країною, яка до нього доєднається.

Також зазначають, що це найбільша торговельна угода країни після брекзиту. Вона знизить мита для британських експортерів до країн, чий загальний ВВП після приєднання Великої Британії становитиме 12 трильйонів фунтів стерлінгів. Це 15% світового ВВП.

Зазначають, що підписання є офіційним підтвердженням угоди, досягнутої після двох років переговорів. Договір набуде чинності у другій половині 2024 року. Після цього країна стане членом блоку з правом голосу.