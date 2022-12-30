Про це пише Reuters.

У п'ятницю 30 грудня Велика Британія заявила, що відправила Україні більше ніж тисячу металошукачів та сто комплектів для дезактивації вибухівок: це допомога з розмінування української території.

"Використання Росією протипіхотних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслює шокуючу жорстокість вторгнення Путіна", - наголосив у своїй заяві міністр оборони Британії Бен Уоллес.

За словами міністерства оборони, металошукачі, виготовлені німецькою компанією Vallon, можуть допомогти військам розчищати маршрути, усунувши небезпеку вибухонебезпечних речовин. Тоді як набори можуть знешкоджувати нерозірвані бомби.

Нагадаємо,до кінця 2022 року в Британії буде завершено підготовку майже 10 тис. українських військових, а з 1 січня 2023 року підготовку розпочнуть іще 19 200 солдатів і офіцерів.

19 грудня британський уряд повідомив, що наступного року країна планує передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів.

29 грудня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Велика Британія виділить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів допомоги Україні в 2023 році.

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