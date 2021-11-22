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"Верес" впевнено переміг "Металіст 1925" в матчі за сьоме місце УПЛ

22 листопада, 2021 понедiлок
21:27
Спорт "Верес" - "Металіст 1925"

У заключному матчі 15-го туру УПЛ рівненський "Верес" переміг харківський "Металіст 1925"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Вереса"з рахунком 2:0. Голами у ворота "Металіста 1925" відзначились Геннадій Пасіч та Ігор Солдат.

Переможець сьогоднішнього матчу мав гарантований шанс піднятись на сьому позицію в УПЛ, цим "Верес" і скористався. У рівненської команди тепер 22 бали і відставання від зони єврокубків у вигляді 7 очок.

Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Динамо" і "Шахтар". У команд по 38 очок, але кияни вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів. 

За третє місце ведеться боротьба між "Ворсклою" і "Зорею", у яких по 31 балу і СК "Дніпро-1" (29 очок).

На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай" - 9 набраних балів.

Чемпіонат України з футболу

15-й тур

22 листопада

"Верес" - "Металіст 1925" 0:2

Голи: Пасіч, 40, Солдат, 61

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