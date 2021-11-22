"Верес" впевнено переміг "Металіст 1925" в матчі за сьоме місце УПЛ
У заключному матчі 15-го туру УПЛ рівненський "Верес" переміг харківський "Металіст 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Вереса"з рахунком 2:0. Голами у ворота "Металіста 1925" відзначились Геннадій Пасіч та Ігор Солдат.
Переможець сьогоднішнього матчу мав гарантований шанс піднятись на сьому позицію в УПЛ, цим "Верес" і скористався. У рівненської команди тепер 22 бали і відставання від зони єврокубків у вигляді 7 очок.
Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Динамо" і "Шахтар". У команд по 38 очок, але кияни вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.
За третє місце ведеться боротьба між "Ворсклою" і "Зорею", у яких по 31 балу і СК "Дніпро-1" (29 очок).
На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай" - 9 набраних балів.
Чемпіонат України з футболу
15-й тур
22 листопада
"Верес" - "Металіст 1925" 0:2
Голи: Пасіч, 40, Солдат, 61
- Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
- 20 листопада "Зоря несподівано поступилася на виїзді "Львову".
- "Шахтар" у суботу на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу над "Рухом".
- 21 листопада "Ворскла" на своєму полі перемогла "Маріуполь" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці.
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