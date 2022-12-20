Про це повідомили в пресслужбі компанії-оператора "Газпром Трансгаз Нижній Новгород".

"Надзвичайна подія не вплинула на транспортування газу, споживачі продовжують отримувати його "в повному обсязі паралельними газопроводами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Bloomberg, ринок уважно стежить за газовими потоками через Україну на тлі погіршення відносин через війну, оскільки це залишається останнім маршрутом постачання російського палива до Західної Європи.

"Ми були готові до того, що Росія повністю скоротить свої газові потоки ще з початку війни", - сказала єврокомісар Кадрі Сімсон в інтерв’ю Bloomberg TV, відповідаючи на запитання про те, чи може Москва завдати удару Європі через обмеження ціни на газ. "Цього ще не сталося, але це може статися завтра без будь-яких виправдань".

Потік газу в нормі, повідомив виданню оператор газових мереж України. Змін тиску в пунктах пропуску газу на кордоні не виявлено, заявки на завтра залишаються без змін.

Нагадаємо, 20 грудня у Чувашії вибухнув газопровід Уренгой - Помари – Ужгород, єдиний чинний газогін, який прямує у Європу, зокрема й територією України. Відомо про щонайменше трьох осіб, які загинули внаслідок аварії, ще одна людина – у важкому стані.

26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.

15 грудня вибух і сильна пожежа сталися на нафтопереробному заводі "Ангарської нафтохімічної компанії" в Іркутській області, загинуло двоє людей, ще п'ятеро постраждали. Вибух був такої сили, що геофізична служба РАН зафіксувала у регіоні сейсмічну подію.

18 грудня в населеному пункті Верхнемарково, що в Іркутській області РФ, загорілось нафтогазоконденсатне родовище, площа пожежі складала тисячу квадратних метрів.

Вчора, 19 грудня, міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на газ. Вона становитиме €180 за мегават-годину (МВт•год)

Також у ніч на 20 грудня рашисти завдали ракетних ударів по нафтогазовій інфраструктурі Харківської області, внаслідок цього виникла масштабна пожежа.

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