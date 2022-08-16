Від працівників Росатому на ЗАЕС нічого не залежить, їх не слухають військові і політики, - експерт з атомної енергетики Литвинський

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.

Він відповів на питання, чи розуміють працівники Росатому можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС.

"Ніхто до них не дослухається на рівні політичного керівництва РФ і на рівні керівництва військами, які захопили Запорізьку АЕС. Від них, з цієї точки зору, нічого не залежить. Вони розуміють, що є загроза серйознішої, глобальної аварії, але вони нічого не вирішують. Вони лише втілюють у життя, те, що їм командують. Це дійсно свідомий злочин, але рішення не за ними", - сказав Литвинський.

12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.

Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.

14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

15 серпня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.