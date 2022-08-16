Від працівників Росатому на ЗАЕС нічого не залежить, їх не слухають військові і політики, - експерт з атомної енергетики Литвинський
Працівники Росатому на Запорізькій АЕС розуміють загрозу глобальної аварії
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.
Він відповів на питання, чи розуміють працівники Росатому можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС.
"Ніхто до них не дослухається на рівні політичного керівництва РФ і на рівні керівництва військами, які захопили Запорізьку АЕС. Від них, з цієї точки зору, нічого не залежить. Вони розуміють, що є загроза серйознішої, глобальної аварії, але вони нічого не вирішують. Вони лише втілюють у життя, те, що їм командують. Це дійсно свідомий злочин, але рішення не за ними", - сказав Литвинський.
- 12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.
- Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.
- 14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
- 15 серпня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.
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