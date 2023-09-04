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"У нас є лише три варіанти". У ЄС прокоментували "зернові переговори" Путіна і Ердогана

4 вересня, 2023 понедiлок
15:41
Світ ЄС

В ЄС є три варіанти вирішення зернового конфлікту. Там уважно стежать за переговорами з цього питання, і вважають, що заблокування українсього імпорту є неприйнятним рішенням

Про це сьогодні, 4 вересня, розповів Єврокомісар із аграрної політики та сільського господарства Януш Войцеховський у ефірі телемарафону.

Він наголосив, що від сценарію заблокування українського імпорту буде щаслива лише Росія. Тому розповів про "план Б" на випадок, якщо Ердоган сьогодні не переконає Путіна про майбутнє угоди.

"В нас є лише три варіанти. Один із них заблокувати український імпорт. Неприйнятно, тому що тільки Росія буде щаслива від такого. Другий - повна відкритість ринку для України. Це драма для фермерів із прифронтових країн. Третій варіант - підтримати український експорт, український транзит, і продовжити, цю регіональну заборону для пʼяти країн-членів до кінця року", - сказав Войцеховський.

Профільний єврокомісар із сільського господарства попередив, що витіснивши зі світових агроринків Україну, Росія, що продовжує обстріли української портової інфраструктури, й може зайняти нішу конкурентну.  Адже російське зерно, на відміну від українського зможе безперешкодно діставатися кінцевих пунктів призначення.

Ринки сусідніх з Україною країн, що стали основним його споживачем від початку війни нині закриті, захищають своїх фермерів. Чи відкривати їх після 15 вересня, коли спливе термін чинних обмежень, у Єврокомісії ще думають. Профільний чиновник пропонує подовжити їх до кінця року, а українським експортерам своєю чергою надати субсидії, які вони зможуть витратити на доставку свого агротовару до морських портів ЄС.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. У серпні повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України. Пізніше повідомлялося, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

У партії Ердогана підтвердили інформацію про його зустріч з Путіним у Сочі. 31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ, вони обговорили "зернову угоду" та мир в Україні.

Сьогодні, 4 вересня, відбулись переговори між Путіним та Ердоганом про відновлення "зернової угоди". На зустрічі з президентом Росії, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що питання зернового коридору з України є найважливішим.

Водночас Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді". Деталі поки невідомі. 

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Війна з Росією
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