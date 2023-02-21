Відправлення фінської допомоги Україні затримується через страйк докерів

Про це повідомило видання Yle.

Вантаж містить три пожежні машини, карету швидкої допомоги та обладнання для рятувальних операцій. Однак він затримується в дорозі через страйк, організований профспілкою працівників автотранспорту AKT.

Видання зазначає, що страйк докерів розпочався вранці 15 лютого після того, як профспілка AKT відхилила посередницьку пропозицію для врегулювання трудового спору в транспортному секторі.

Також відомо, що переговори щодо трудового договору докерів продовжаться в середу. Страйк є безстроковим.

У міністерстві внутрішніх справ сподіваються відправити необхідну допомогу в Україну протягом цього тижня, але точний час відправки поки невідомий. У МВС також заявили агентству STT, що затримка не буде значною.

Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів через страйк.