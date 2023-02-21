Відправлення фінської допомоги Україні затримується через страйк докерів
Доставка допомоги для України, про яку міністерство внутрішніх справ Фінляндії оголосило минулого тижня, затримується через страйк
Про це повідомило видання Yle.
Вантаж містить три пожежні машини, карету швидкої допомоги та обладнання для рятувальних операцій. Однак він затримується в дорозі через страйк, організований профспілкою працівників автотранспорту AKT.
Видання зазначає, що страйк докерів розпочався вранці 15 лютого після того, як профспілка AKT відхилила посередницьку пропозицію для врегулювання трудового спору в транспортному секторі.
Також відомо, що переговори щодо трудового договору докерів продовжаться в середу. Страйк є безстроковим.
У міністерстві внутрішніх справ сподіваються відправити необхідну допомогу в Україну протягом цього тижня, але точний час відправки поки невідомий. У МВС також заявили агентству STT, що затримка не буде значною.
Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів через страйк.
- Нагадаємо, 20 січня Фінляндія оголосила про 12 пакет військової допомоги Україні на суму понад €400 млн. Туди увійшло важке озброєння та боєприпаси.
- 18 лютого стало відомо, що Фінляндія не має наміру розкривати інформацію про свою військову допомогу Україні, оскільки тоді Росія може дізнатися, яка зброя залишилась у країні, а якої більше немає.
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