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Відсутність запчастин ставить під загрозу боєздатність поставлених Україні німецьких гаубиць, - Spiegel

18 листопада, 2022 п'ятниця
17:33
війна з Росією PzH2000

Помилки планування при замовленні запасних частин усе більше ставлять під загрозу боєготовність німецьких самохідних гаубиць в Україні

Про це повідомляє видання Spiegel.

Як з'ясували журналісти, після поставки в Україну 14 Panzerhaubitzen 2000 федеральне міністерство оборони не змогло вчасно замовити великі пакети запасних частин для регулярного ремонту систем озброєння і, таким чином, підтримання їх у боєздатному стані.

Тим часом значна частина артилерійських систем, поставлених Німеччиною, потребує ремонту через інтенсивне використання на фронті на сході України. У колах бундесверу говорили, що українці зараз випускають близько 300 снарядів у день, що спричиняє сильне зношення систем озброєння.

Також видання повідомляє, що нещодавно до Литви було доставлено шість німецьких гаубиць для проведення технічного ремонту. Однак, оскільки необхідних запасних частин до гаубиць не виявилося ні у промисловості, ні у бундесверу, технікам довелося одну з гаубиць розібрати на частини й поки що залишити її в Литві..

Відсутність запчастин зараз також паралізує роботу так званого ремонтного хабу, який Німеччина хоче створити у Словаччині до середини грудня для ремонту доставленого туди озброєння.

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