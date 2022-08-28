Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після відвертої втечі росіян з позицій, умовно, може бути застосована тактична ядерна зброя. У США є засторога, що швидка втеча, швидкі удари можуть викликати та спровокувати ескалацію конфлікту, а ось перемелювання сил противника - це саме те, - пояснив Чумак.

Віктор Чумак також нагадав, що генерал армії США Ллойд Остін на першому засіданні Рамштайн сказав: "Наше завдання зробити так, щоб Росія ніколи більше не змогла вести жодної війни".

"Є два сценарії: швидка перемога над Росією і Росія розпадається, виникає купа ризиків, у тому числі для західного світу. Другий сценарій - це перемелювання. Ця м’ясорубка буде перемелювати не тільки війська, це перемелювання всіх ресурсів, які є у Росії. Це падіння військового, економічного, технологічного, людського ресурсу. Все це у комплексі може дати знекровлення Росії", - зауважив Чумак.

25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн.

В українському Міністерстві оборони висміяли такий указ президента Росії Володимира Путіна.

26 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації.

Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців

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