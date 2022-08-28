Відверта втеча росіян з позицій може призвести до ескалації конфлікту, треба перемолоти ресурси Росії, - генерал-майор запасу Чумак
Головний військовий прокурор України (2019-2020 рр.) Віктор Чумак вважає, що швидка перемога може викликати неадекватну реакцію у Шойгу і Путіна
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після відвертої втечі росіян з позицій, умовно, може бути застосована тактична ядерна зброя. У США є засторога, що швидка втеча, швидкі удари можуть викликати та спровокувати ескалацію конфлікту, а ось перемелювання сил противника - це саме те, - пояснив Чумак.
Віктор Чумак також нагадав, що генерал армії США Ллойд Остін на першому засіданні Рамштайн сказав: "Наше завдання зробити так, щоб Росія ніколи більше не змогла вести жодної війни".
"Є два сценарії: швидка перемога над Росією і Росія розпадається, виникає купа ризиків, у тому числі для західного світу. Другий сценарій - це перемелювання. Ця м’ясорубка буде перемелювати не тільки війська, це перемелювання всіх ресурсів, які є у Росії. Це падіння військового, економічного, технологічного, людського ресурсу. Все це у комплексі може дати знекровлення Росії", - зауважив Чумак.
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