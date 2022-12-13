Про це інформує Служба безпеки України.



"У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще двох "депутатов народного совета "ЛНР", які готували "нормативну базу" для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини", - пише пресслужба.



Зловмисниці у вересні цього року організували "голосування" за приєднання регіону до країни-спонсора тероризму: "Колаборанти направили "термінове звернення" до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа".



Слідство встановило, що одна зі зловмисниць представляла "ЛНР" у складі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України та займалась напрацюванням "Мінських угод".



Також правоохоронці викрили представницю "территориальной избирательной комиссии Луганска", яка займалась фальсифікацією результатів псевдореферендуму з приєднання українських територій до Росії.



Слідство встановило, що троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.



"Перебуваючи на посадах, вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Після початку повномасштабного вторгнення зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту", - роз‘яснюють в СБУ.



За "голос" на псевдореферендумі ті обіцяли оформити паспорти "ЛНР" і забезпечити російськими пенсіями.



Крім того, Офіс генпрокурора повідомляє про ще одну колаборантку



"На посаді "секретаря центральної виборчої комісії "ЛНР" ще одна підозрювана забезпечила підготовку засідань з питань проведення незаконного референдуму, підписання протоколів, організації доведення рішень до всіх членів "ЦВК" та "виборчих комісій", надання інформації російським медіа", - пишуть в пресслужбі.



Фігуранткам оголошені підозри за колабораційну діяльність та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.



Колаборантки переховуються на тимчасово окупованій території.

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