Викрили ще трьох організаторок псевдореферендуму на Луганщині, серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську
СБУ ідентифікувала колаборанток, які ініціювали та організувати "референдум" на Луганщині. Серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську та псевдодепутатки окупаційної ради
Про це інформує Служба безпеки України.
"У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще двох "депутатов народного совета "ЛНР", які готували "нормативну базу" для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини", - пише пресслужба.
Зловмисниці у вересні цього року організували "голосування" за приєднання регіону до країни-спонсора тероризму: "Колаборанти направили "термінове звернення" до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа".
Слідство встановило, що одна зі зловмисниць представляла "ЛНР" у складі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України та займалась напрацюванням "Мінських угод".
Також правоохоронці викрили представницю "территориальной избирательной комиссии Луганска", яка займалась фальсифікацією результатів псевдореферендуму з приєднання українських територій до Росії.
Слідство встановило, що троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.
"Перебуваючи на посадах, вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Після початку повномасштабного вторгнення зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту", - роз‘яснюють в СБУ.
За "голос" на псевдореферендумі ті обіцяли оформити паспорти "ЛНР" і забезпечити російськими пенсіями.
Крім того, Офіс генпрокурора повідомляє про ще одну колаборантку
"На посаді "секретаря центральної виборчої комісії "ЛНР" ще одна підозрювана забезпечила підготовку засідань з питань проведення незаконного референдуму, підписання протоколів, організації доведення рішень до всіх членів "ЦВК" та "виборчих комісій", надання інформації російським медіа", - пишуть в пресслужбі.
Фігуранткам оголошені підозри за колабораційну діяльність та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Колаборантки переховуються на тимчасово окупованій території.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- Російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Держдума Росії проголосувала за прийняття до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Пізніше відповідні "документи" були підписані Путіним.
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