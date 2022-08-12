Про виклик на засідання Національної ради боротьби з дискримінацією повідомив її глава Асталош Чаба.

Розглядатиметься скарг на скандальний виступ угорського прем'єр-міністра у румунському курортному містечку Беїле Тушнад. Там він заявив про недопустимість "змішування рас" у Європі.

Скаргу до Національної ради боротьби з дискримінацією подав заступник глави Національної ліберальної партії Румунії Александру Мурару. Він вважає, що схожі висловлювання "насправді підбурюють до соціального експерименту – євгеніки, яка стала основою ексклюзії, переслідувань і злочинів XX століття".

"Заклики до "расової чистоти" є неприйнятними в європейській і толерантній Румунії. Промова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана походить з расових ідеологій, які прирекли на смерть мільйони життів у XX столітті", – стверджує румунський політик.

Політик також вказав, що Орбан перебував і виступав у Беїле Тушнаді як приватна особа, тож на нього не поширюється дипломатичний імунітет.

25 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас.

Лідери основних груп Європарламенту назвали висловлювання угорського прем'єра Віктора Орбана "непробачними" та "відверто расистськими".

25 липня угорський прем'єр потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас

28 липня Віктор Орбан, коментуючи свої скандальні висловлювання, сказав, що його неправильно зрозуміли

Раніше Орбан відповів на звинувачення його у расизмі біблейською тезою про створення людини.

Радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жужа Хегедюш покинула свою посаду після скандальної промови Віктора Орбана про "чистоту нації" і "занепад Європи"

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