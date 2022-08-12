Віктора Орбана викликають до румунської Національної ради боротьби з дискримінацією через заяви про "змішані раси"
Скаргу на виступ Орбана подав заступник глави Національної ліберальної партії Румунії Александру Мурару
Про виклик на засідання Національної ради боротьби з дискримінацією повідомив її глава Асталош Чаба.
Розглядатиметься скарг на скандальний виступ угорського прем'єр-міністра у румунському курортному містечку Беїле Тушнад. Там він заявив про недопустимість "змішування рас" у Європі.
Скаргу до Національної ради боротьби з дискримінацією подав заступник глави Національної ліберальної партії Румунії Александру Мурару. Він вважає, що схожі висловлювання "насправді підбурюють до соціального експерименту – євгеніки, яка стала основою ексклюзії, переслідувань і злочинів XX століття".
"Заклики до "расової чистоти" є неприйнятними в європейській і толерантній Румунії. Промова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана походить з расових ідеологій, які прирекли на смерть мільйони життів у XX столітті", – стверджує румунський політик.
Політик також вказав, що Орбан перебував і виступав у Беїле Тушнаді як приватна особа, тож на нього не поширюється дипломатичний імунітет.
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