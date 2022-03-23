Він дуже поважає, любить свою країну. Для нього важливо, щоб ми перемогли, - міністр спорту пояснив, чому Ломаченко відмовився від чемпіонського бою і залишився у тербороні
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вважає, шо боксер Василь Ломаченко відмовився від чемпіонського бою з Джорджом Камбососом, бо любить та поважає Україну
Про це повідомив міністр спорту Вадим Гутцайт.
"Це особисте право Василя. Я знаю його багато років, ми багато спілкуємось, він тренувався ще коли я був на державному підприємстві директором. Він зростав як боксер у тому спортивному підприємстві. Він дуже поважає, любить свою країну. Для нього дуже важливо, щоб ми перемогли. Це його особисте бачення, що він залишається в країні, в теробороні, боронить своє місто, свою країну. У кожного спортсмена своє бачення на це. Василь вибрав цей свій шлях", – сказав Вадим Гутцайт в етері телемарафону "Єдині новини".
Василь Ломаченко вирішив залишитися в України на час війни з Росією. Таким чином, українець відмовився від бою проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.
Очікується, що з австралійцем зустрінеться "регулярний" чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) американець Девін Хейні. Поєдинок має відбутися 5 червня в Австралії.
- 27 лютого на тлі повномасштабного нападу РФ на Україну український боксер Василь Ломаченко долучився до Білгород-Дністровського батальйону тероборони на Одещині.
- Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.
- 21 березня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що другий поєдинок британського боксера проти українця Олександра Усика відбудеться у червні 2022 року.
- 22 березня Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.
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