Він дуже поважає, любить свою країну. Для нього важливо, щоб ми перемогли, - міністр спорту пояснив, чому Ломаченко відмовився від чемпіонського бою і залишився у тербороні

Про це повідомив міністр спорту Вадим Гутцайт.



"Це особисте право Василя. Я знаю його багато років, ми багато спілкуємось, він тренувався ще коли я був на державному підприємстві директором. Він зростав як боксер у тому спортивному підприємстві. Він дуже поважає, любить свою країну. Для нього дуже важливо, щоб ми перемогли. Це його особисте бачення, що він залишається в країні, в теробороні, боронить своє місто, свою країну. У кожного спортсмена своє бачення на це. Василь вибрав цей свій шлях", – сказав Вадим Гутцайт в етері телемарафону "Єдині новини".



Василь Ломаченко вирішив залишитися в України на час війни з Росією. Таким чином, українець відмовився від бою проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.

Очікується, що з австралійцем зустрінеться "регулярний" чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) американець Девін Хейні. Поєдинок має відбутися 5 червня в Австралії.