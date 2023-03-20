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20 березня Серебрян висловився щодо повідомлень Тирасполя про "запобігання теракту" проти делегації ОБСЄ та кількох посадових осіб Придністров'я, який нібито готували "за вказівкою Служби безпеки України".

"Ми відзначали подібні дії протягом всього 2022 року. Не можна виключати та того, що, мимоволі чи мимоволі, придністровський регіон можуть втягнути у такий план дестабілізації (у Молдові - ред.)", - зазначив міністр із реінтеграції й додав, що також метою може бути обмеження доступу іноземних чиновників до Молдови.

Віцепрем'єр наголосив, що нині проблема не вирішена.

"Поки що у нас багато проблем із цим регіоном - російська армія, військовий склад у Ковбасні, небезпека дестабілізації ситуації існує, так само як небезпека того, що до цього залучать і Придністров'я", - сказав Серебрян.