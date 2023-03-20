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Віцепрем'єр Молдови: заява про "запобігання теракту" в Придністров'ї може бути планом РФ з дестабілізації

20 березня, 2023 понедiлок
23:54
Світ Молдова

Віцепрем'єр Молдови Олег Серебрян припускає, що вкид про нібито підготовку терактів у Придністров'ї могли виявитися частиною плану РФ щодо дестабілізації

Про це інформує NewsMaker.

20 березня Серебрян висловився щодо повідомлень Тирасполя про "запобігання теракту" проти делегації ОБСЄ та кількох посадових осіб Придністров'я, який нібито готували "за вказівкою Служби безпеки України". 

"Ми відзначали подібні дії протягом всього 2022 року. Не можна виключати та того, що, мимоволі чи мимоволі, придністровський регіон можуть втягнути у такий план дестабілізації (у Молдові - ред.)", - зазначив міністр із реінтеграції й додав, що також метою може бути обмеження доступу іноземних чиновників до Молдови. 

Віцепрем'єр наголосив, що нині проблема не вирішена.

"Поки що у нас багато проблем із цим регіоном - російська армія, військовий склад у Ковбасні, небезпека дестабілізації ситуації існує, так само як небезпека того, що до цього залучать і Придністров'я", - сказав Серебрян.

  • Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.
  • Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.  
  • Речниця МЗС РФ Марія Захарова ствердила, буцімто Кремль не намагався здійснити держпереворот у Молдові, натомість Київ хоче втягнути свого сусіда у війну з Росією. 
  • Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, на тлі інформації про плани РФ відкрити новий фронт в країні, заявив, що влада виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту.
  • Аналітики ISW ствердили, що Володимир Путін може просувати наративи щодо "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови й країн Центральної Азії.
  • 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
  • 13 березня міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що не бачить прямої військової загрози країні. Однак РФ веде проти Молдови гібридну війну.
  • 17 березня президентка Мая Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Україна хоробро дає відсіч російським окупантам і таким чином захищає Молдову. 
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Придністров'я
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