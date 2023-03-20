Віцепрем'єр Молдови: заява про "запобігання теракту" в Придністров'ї може бути планом РФ з дестабілізації
Віцепрем'єр Молдови Олег Серебрян припускає, що вкид про нібито підготовку терактів у Придністров'ї могли виявитися частиною плану РФ щодо дестабілізації
Про це інформує NewsMaker.
20 березня Серебрян висловився щодо повідомлень Тирасполя про "запобігання теракту" проти делегації ОБСЄ та кількох посадових осіб Придністров'я, який нібито готували "за вказівкою Служби безпеки України".
"Ми відзначали подібні дії протягом всього 2022 року. Не можна виключати та того, що, мимоволі чи мимоволі, придністровський регіон можуть втягнути у такий план дестабілізації (у Молдові - ред.)", - зазначив міністр із реінтеграції й додав, що також метою може бути обмеження доступу іноземних чиновників до Молдови.
Віцепрем'єр наголосив, що нині проблема не вирішена.
"Поки що у нас багато проблем із цим регіоном - російська армія, військовий склад у Ковбасні, небезпека дестабілізації ситуації існує, так само як небезпека того, що до цього залучать і Придністров'я", - сказав Серебрян.
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