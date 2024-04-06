Погрози атаки Ірану на Ізраїль: Командування КВІР обіцяє "покарати сіоністський режим"

Про це повідомляє AP.

Командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції заявив у п’ятницю, що "наші хоробрі чоловіки покарають сіоністський режим", посилюючи погрози проти Ізраїлю через авіаудар, у результаті якого загинуло сім членів угруповання, включаючи двох іранських генералів.

Удар, який багато хто приписує Ізраїлю, зокрема Іран, знищив консульський відділ посольства Ірану в Сирії.

Атака на іранську дипломатичну установу стала значною ескалацією довготривалої тіньової війни. Ізраїль готується до відповіді Ірану.