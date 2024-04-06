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Головна Війна в Ізраїлі Погрози атаки Ірану на Ізраїль: Командування КВІР обіцяє "покарати сіоністський режим"

Погрози атаки Ірану на Ізраїль: Командування КВІР обіцяє "покарати сіоністський режим"

6 квітня, 2024 субота
00:47
Війна в Ізраїлі Іран

Командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявив у п’ятницю, що "наші хоробрі чоловіки покарають сіоністський режим"

Про це повідомляє AP.

Командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції заявив у п’ятницю, що "наші хоробрі чоловіки покарають сіоністський режим", посилюючи погрози проти Ізраїлю через авіаудар, у результаті якого загинуло сім членів угруповання, включаючи двох іранських генералів.

Удар, який багато хто приписує Ізраїлю, зокрема Іран, знищив консульський відділ посольства Ірану в Сирії.

Атака на іранську дипломатичну установу стала значною ескалацією довготривалої тіньової війни. Ізраїль готується до відповіді Ірану.

  • 2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйноване представництво Ірану у столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
  • Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Ірану відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
  • 4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.
  • Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

Теги:
Ізраїль
Іран
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