Війна в Ізраїлі закінчиться лише тоді, коли ХАМАСу не існуватиме, - віцеспікер Кнесету Сова

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ізраїльсько-арабські війни завжди закінчувалися припиненням вогню, навіть якщо взяти історію війни Судного дня, яка розпочалася 6 жовтня в 1973 році. На 50-у річницю, 7 жовтня 2023 року ХАМАС розпочав атаку. Я вважаю, що символізм тут присутній, адже ХАМАС бачить себе гравцем в історичній перспективі. За роки їхні діти та онуки будуть розказувати, що наші батьки зробили проти Ізраїлю те, що не могли зробити 50 років Арабські країни, тобто застати зненацька, убити 1200 громадян і 400 військових. Але всі ці війни закінчувалися припиненням вогню", - пояснює віцеспікер Кнесету Ізраїлю і додає, що так само було й у війнах з Ліваном.

Сова навів приклад, що у 1973 році Ізраїль вважав, що переміг, водночас у Єгипті досі святкують свою перемогу в цій самій війні.

"Ніколи не було такого, як у Другій світовій війні, акту про капітуляцію, а ось зараз через багато років в Ізраїлі після трагедії 7 жовтня склалося чітке враження, що цей акт про капітуляцію ХАМАСу має бути кінцем цієї війни. Розуміння того, що Хамас не може існувати - це є те закінчення війни, яке сьогодні чекає більшість ізраїльтян", - наголосив він.

Що відомо про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.

Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників.

22 листопада стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

23 вересня представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню.

За окремою угодою в п'ятницю ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Відомо, що Ізраїль наполягав на звільненні 14 заручників в обмін на 42 ув'язнених. Про це інформує Нaaretz.

Однак переговори не увінчалися успіхом, і друга фаза угоди продовжиться із запланованими 13 заручниками.

25 листопада ХАМАС має звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору.