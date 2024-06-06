60% європейців підтримують постачання зброї для України, - кореспондент Укрінформу з Брюсселю Шкурко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"В цілому рівень підтримки серед громадян ЄС щодо України, попри те, що ми перебуваємо на третьому році кривавої війни, яка також наклала певні економічні й соціальні обмеження на громадян ЄС, залишається дуже високим. За гуманітарну допомогу виступають близько 80%, ще 60% підтримують закупівлю Євросоюзом і постачання Україні зброї. Навіть в Угорщині 45% населення підтримує надання Україні військової допомоги", - наголосив Шкурко.

Кореспондент також додав, що російська пропаганда є опосередкованою в країнах ЄС.

"Тим більше, що Європейський Союз проводить цілеспрямовану роботу, щоб стримати будь-які спроби вплинути на свідомість або здійснювати інформаційні маніпуляції проти європейських виборців", - зауважив Шкурко.