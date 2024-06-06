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60% європейців підтримують постачання зброї для України, - кореспондент Укрінформу з Брюсселю Шкурко

6 червня, 2024 четвер
20:39
Війна з Росією Україна - Євросоюз

Власний кореспондент Укрінформу в Брюсселі Дмитро Шкурко зазначив, що рівень підтримки серед громадян ЄС до України залишається високим

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"В цілому рівень підтримки серед громадян ЄС щодо України, попри те, що ми перебуваємо на третьому році кривавої війни, яка також наклала певні економічні й соціальні обмеження на громадян ЄС, залишається дуже високим. За гуманітарну допомогу виступають близько 80%, ще 60% підтримують закупівлю Євросоюзом і постачання Україні зброї. Навіть в Угорщині 45% населення підтримує надання Україні військової допомоги", - наголосив Шкурко.

Кореспондент також додав, що російська пропаганда є опосередкованою в країнах ЄС.

"Тим більше, що Європейський Союз проводить цілеспрямовану роботу, щоб стримати будь-які спроби вплинути на свідомість або здійснювати інформаційні маніпуляції проти європейських виборців", - зауважив Шкурко.

  • 28 лютого ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе уряду України фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в економіку та пришвидшить членство України в ЄС.
  • 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.
  • 15 квітня Європейська комісія схвалила план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро.
  • 14 травня ЄС підтримав план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility яка передбачає надання Україні 50 млрд євро.
  • Верховна Рада 6 червня ратифікувала угоду з Європейським Союзом, що потрібна для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility - €50 млрд. Цього року Україна отримає €16 млрд.
Теги:
Новини
Суспільство
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ЄС
зброя
гуманітарна допомога
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