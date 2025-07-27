"Багато чого залежатиме від поїздки Трампа до Китаю": дипломат Левченко про потенційну зустріч лідерів в Туреччині

Таку думку в етері Еспресо дипломат, посол України у Хорватії (2010-2017), у Боснії та Герцеговині (2011-2017) Олександр Левченко.

"Поки що невідомо, чи відбудеться зустріч лідерів в Туреччині, про яку говорив Ердоган. Ще ніхто нікуди не їде. Якщо дійсно події будуть розвиватися так, що ця зустріч має відбутись, то це буде не раніше вересня. Багато чого буде залежати від поїздки Дональда Трампа до Китаю, яка має відбутись 2 вересня до річниці закінчення Другої світової війни. Це подія світового масштабу і Китай хоче її монетизувати, провести величезний парад і запросити весь світ. Там буде Трамп, буде присутній й Путін. Тому очікуємо на цю зустріч і як вона пройде", - пояснив Левченко.

Дипломат наголосив, що закінчення терміну ультиматуму, який Трамп оголосив для Путіна, закінчується саме 2 вересня і ця дата була обрана не випадково.

"Саме 2 вересня й закінчується той 50 денний термін для Путіна, який Трамп оголосив. Він же не просто так відтягував з цим терміном. Саме після цієї зустрічі буде більше зрозуміло, що очікувати Україні", - додав він.