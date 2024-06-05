Байден не зацікавлений у саміті, який не дасть відчутних результатів, - політолог Кошель

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Джо Байден не просто президент однієї з найвпливовіших країн світу, він також кандидат в президенти. Тому очевидно, що для нього участь у саміті, який не дасть особливих результатів та не додасть йому іміджу миротворця, є неприйнятною. Це цілком зрозуміло та логічно. Для Байдена було вигідно, щоб після саміту його б оголосили головним миротворцем світу і що він зміг завершити найбільшу війну сучасності. Це дуже б покращило його рейтинг напередодні президентських виборів", - пояснив Кошель.

Політолог Кошель вважає, що в адміністрації Байдена за бажання могли б спланувати участь президента в Саміті миру

"Очевидно, що Байден не планував брати участь у Саміті миру у Швейцарії. В Білому домі усвідомлюють, що цей саміт не принесла бажаних результатів. До того ж такі події як саміт плануються заздалегідь. Очевидно, що адміністрація Байдена за бажання могла б спокійно спланувати участь в Саміті миру", - додав він.

Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.

Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.