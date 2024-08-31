Білий дім відмовився відправляти технічний персонал для обслуговування F-16 в Україні, мають долучитися країни ЄС, - WSJ
Адміністрація Байдена відхилила пропозицію направити американських цивільних підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі F-16, через занепокоєння щодо безпеки
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США.
Рада національної безпеки розглянула пропозицію про направлення цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів F-16 та іншої військової зброї, але розвідувальне співтовариство та інші визнали це занадто ризикованим наразі, повідомили джерела.
У Білому домі розраховують, що європейські країни візьмуть на себе більше, а можливо, всю відповідальність за обслуговування F-16.
"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння з приводу перспективи того, що Росія націлиться на американських підрядників в Україні", — сказав американський чиновник.
Адміністрація не виключила відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але найближчим часом вони туди не приїдуть, пише видання.
WSJ пише: у той час як Пентагон заявив, що сподівається, що українці зможуть обслуговувати F-16, усі країни, включаючи США, певною мірою покладаються на приватні компанії та їхній персонал, щоб допомогти обслуговувати складні реактивні винищувачі.
Без цивільних підрядників, які обслуговуватимуть літаки, наприклад ремонтуватимуть і замінюватимуть запчастини, Україні буде важко підтримувати літаки, надані Заходом, наголошують журналісти.
"Небажання адміністрації Байдена відправляти американських підрядників в Україну для обслуговування американського та іншого західного обладнання відображає більшу дискусію щодо участі США у війні там. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Білий дім відклав відправку конкретної зброї в Україну через занепокоєння російською ескалацією лише для того, щоб дозволити цим системам піти пізніше. Однак видається, що обов’язок міністерства оборони надсилати цивільних для обслуговування обладнання, виготовленого в США, все ще є червоною лінією", - пише WSJ.
Деякі чиновники в Пентагоні висловили підтримку направленню американських підрядників для проведення технічного обслуговування, але президент Байден зі своїм радником з національної безпеки Джейком Салліваном був стурбований тим, що міністерство оборони не має адекватних планів реагування, якщо ці люди зазнають нападу.
"Ми не ухвалювали жодних рішень, і ми чітко дали зрозуміти, що не надсилаємо війська США у війну в Україну, але підрядники міністерства оборони не виконують роботи в Україні", — сказав представник Пентагону.
Очікується, що Україна отримає суміш старих і модернізованих F-16 із Нідерландів, Норвегії, Данії та Бельгії.
Високопоставлений нідерландський військовий підтвердив, що Нідерланди оплачуватимуть приватний контракт між цивільною технічною компанією та українськими ВПС на підтримку F-16.
"Ми фінансово підтримуємо український уряд, щоб укласти ці контракти з приватними партнерами, щоб перевірити, чи зможуть вони підтримувати літак у майбутньому", — сказав генерал Онно Айхельсхайм, начальник оборони Нідерландів, виступаючи перед журналістами у Вашингтоні.
Що відомо про катастрофу літака F-16 в Україні
У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.
Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.
Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, загинув пілот Олексій Месь.
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