Британські ексурядовці закликали прем'єра Стармера дозволити Україні бити Storm Shadow вглиб РФ навіть без підтримки США

Про це повідомляє The Sunday Times.

Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили прем'єр-міністра, що будь-яка подальша затримка підбадьорить Володимира Путіна.

За їхніми словами, якщо не вжити заходів зараз, то Велика Британія буде "умиротворювати" Кремль, вони також назвали це "невиконанням обов’язків (перед Україною, - ред.)", а Борис Джонсон додав: "Немає жодних підстав для зволікання".

Шаппс сказав: "Замість того, щоб чекати офіційного схвалення від США, Кір повинен надати президенту Зеленському те, що вкрай необхідно сьогодні. Таким чином ми зайняли позицію світового лідера у підтримці України. Ми діяли. Слідом пішли інші. І це те лідерство, яке сьогодні знову потрібне Україні".

"Британії загрожує відстати в зграї стримувачів, умиротворювачів і зволікань, тоді як єдиний реальний спосіб протистояти такому хулігану, як Путін, — це бути сильним, єдиним і сповненим рішучості довести це до кінця", - додав Воллес.

Ексурядовці вважають, що Британія повинна зберегти свою роль у підтримці України.

Вільямсон додав: "З початку цієї війни Британія без вагань брала на себе ініціативу, щоб зробити крок вперед, коли інші вагалися. Стармер повинен продемонструвати таке ж лідерство та рішучість. Невиконання цього означало б невиконання його обов’язків".

Джерела в Лондоні кажуть, що в команді Байдена є розкол між держсекретарем Ентоні Блінкеном і Джейком Салліваном, радником з національної безпеки США, який проводив переговори у Білому домі щодо далекобійної зброї.

"Проблема в Саллівані, а не в Блінкені", - заявило джерело в обороні Британії.

Ще одне політичне джерело не заперечувало, що у Вашингтоні є розбіжності, і додало, що Блінкен схилявся до дозволу для України на застосування далекобійної зброї, однак є натяки, що навіть якщо Байден не готовий публічно дати "зелене світло", він готовий схвалити використання розвідувальних і цілевказівних систем США для супроводу Storm Shadow, який спільно виробляють Британія, Франція та Італія.

Водночас джерело знайоме із поглядами Саллівана, сказало, що він скептично ставився до здатності України виграти війну з її початку у 2022 році.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

12 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл бити по території РФ західною далекобійною зброєю "змінить природу конфлікту" та означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні.

13 вересня у Білому домі заявили, що на зустрічі президента США Джо Байдена та премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не очікується заяв стосовно дозволу Україні завдавати удари далекобійною зброєю по РФ.