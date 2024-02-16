"Чергові мультики Путіна": експерт Киричевський про розміщення Росією ядерної зброї у космосі

Про це він повідомив у етері Еспресо

"Вся ця інформація про розміщення Росією ядерної зброї у відкритому космосі не більш ніж чергові мультики Путіна. Всі ті мультики Путіна, які він показував у 2018 році, там і залишились. Навіть ті ж специфічні проєкти "Буревісник" та "Посейдон". Ці ракети хоча б змогли полетіти в дослідних зразках. Все інше, зокрема те, через що переполошились у Білому домі й конгресі, заявивши, що в росіян є протисупутникові можливості з ядерним реактором, існує лише на папері та в головах пропагандистів", - пояснив Киричевський.

Експерт наголосив, що Росія ще з 2010 року веде проєкт про розміщення зброї масового ураження в космосі

"Незрозуміло, чому американці вирішили переполошитись через інформацію про розміщення ядерної зброї в космосі, незрозуміло. Оскільки росіяни ще з 2010 року ведуть такий проєкт. На щастя, сьогодні не доводиться говорити, що росіяни змогли вигадати якусь потужну зброю. яка буде працювати в космосі", - додав він.