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Ексклюзив

Човникова місія приватного політика: Фейгін про візити Орбана до Києва, Москви та Пекіна

13 липня, 2024 субота
18:33
Війна з Росією Віктор Орбан

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що човникові візити прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана були замовлені та проплачені Кремлем

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін організовує візит Орбана, жодних сумнівів. Я вважаю, що це була місія замовлена, за яку заплачено, імовірно, з Кремля, коли прем’єр-міністр Угорщини фактично сам ініціює поїздку. Просто не багато хто знає, що пів року тому Орбан сам сказав, що хоче бути посередником. То чому саме Орбан? Тому що він є представником саме Кремля. І Орбан вигідний Москві як човник. Адже ми ексклюзивні, так? Але хто направду ексклюзивний – той, хто має вплив на Кремль, хто має хоча б зв’язок із Кремлем. Це Китай. Це Орбан. Він начебто голова Ради в ЄС зараз", - прокоментував Марк Фейгін.

За його словами, деякі політики та представники країн вимагають за ці човникові візити до Києва, до Москви й Пекіна відкликати Орбана з посади голови Ради ЄС,  позбавити його цього права.

"Але поза тим він начебто з Європи й представник Західного світу, проте й начебто агент Кремля, прямо казатимемо. І він такий вигідний, може озвучувати порядок денний, який не буде переконливим, якщо його озвучить Китай. Тому що Китай – це окремий полюс, Америка не сприймає Китай як миротворця, як рівню. А Орбан, виходить, - просто приватний політик. Путін вважає, що треба поспішати, потрібно створити навіс тиску над Україною. І з цього виходить ця човникова місія Орбана. Чому? Тому що Орбан проїхав усі три точки, крім тих двох, що залишилися: він проїхав Москву, Київ і Пекін, але дві ще залишилися – Брюссель і Вашингтон. У Вашингтоні його не приймуть, його  зовсім там не терплять. За Трампа це можливо, місія ця може продовжитися, але  лише наступного року після інавгурації 20 січня", - зауважив опозиційний політик.

Фейгін додав, що Брюссель уже висловився однозначно, сказавши, що Орбана не уповноважували, він їздить із власної ініціативи, порушуючи консенсусні домовленості з боку європейської спільноти.

  • 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року. Гаслом угорського головування став видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).
  • 4 липня повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 2 липня відвідав Київ та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським7
  • 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню;
  • 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
  • 11 липня глава ліберальної групи "Оновлена Європа" Валері Хаєр закликала Європейську раду вивчити усі способи, які дозволять позбавити Угорщину головування в Раді ЄС, оскільки угорський прем’єр Віктор Орбан "діє всупереч" інтересам блоку.
Теги:
Україна
Росія
Китай
ЄС
Рада Європи
Угорщина
Віктор Орбан
США
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