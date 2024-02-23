Депортованим дітям з ТОТ нав'язують прорадянські наративи у таборах у Білорусі, - "Схеми"

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях організовували для дітей так званий відпочинок у літніх таборах Білорусі, де пропагували ідеї, які "відповідають політичним інтересам Росії та Білорусі".

"Наприклад, на концерті в таборі "Дубрава" для дітей із Донбасу білоруські співачки-пропагандистки "Сестри Груздеві" зі сцени казали наступне: "Щоб Байден здох, Господи, пробач мене, щоби Зеленський також, а Путін процвітав. І взяв контроль над усією Україною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я, у період з початку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023 року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини. Переважно вони з Маріуполя та Лисичанська.

У таборах дітям організовують екскурсії до головних символів прорадянської пропаганди: "Дітей із Донеччини і Луганщини, наприклад, возили до Брестської фортеці. Ще один елемент дозвілля - зустрічі з білоруськими силовиками. Мілітарна радянська і проросійська тематика заходів, зустрічі із білоруськими міліцейськими та білоруськими військовими стали просто невід'ємними атрибутами так званого відпочинку дітей у літніх таборах Білорусі, куди у той чи інший спосіб потрапляють і діти з України".

"Чим молодші діти, тим легше "перепрошивати" ось цю генетичну пам'ять. Тим легше сказати, що, "ви - не українці, а ви - росіяни", "ви - не українці, ви - білоруси". І діти не так багато пам’ятають, тому що часу ще не так багато минуло", - каже психологиня Ольга Величко.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

Парламентська асамблея Ради Європи на пленарному засіданні 25 січня у Страсбурзі ухвалила резолюцію, яка стосується депортації українських дітей до РФ.