Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Депортованим дітям з ТОТ нав'язують прорадянські наративи у таборах у Білорусі, - "Схеми"

Депортованим дітям з ТОТ нав'язують прорадянські наративи у таборах у Білорусі, - "Схеми"

23 лютого, 2024 п'ятниця
10:24
Війна з Росією діти, війна з Росією

Українським дітям, яких депортували з тимчасово окупованих територій, у дитячих таборах у Білорусі нав’язують прорадянські наративи та викорінюють їхню національну ідентичність

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях організовували для дітей так званий відпочинок у літніх таборах Білорусі, де пропагували ідеї, які "відповідають політичним інтересам Росії та Білорусі".

"Наприклад, на концерті в таборі "Дубрава" для дітей із Донбасу білоруські співачки-пропагандистки "Сестри Груздеві" зі сцени казали наступне: "Щоб Байден здох, Господи, пробач мене, щоби Зеленський також, а Путін процвітав. І взяв контроль над усією Україною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я, у період з початку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023 року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини. Переважно вони з Маріуполя та Лисичанська.

У таборах дітям організовують екскурсії до головних символів прорадянської пропаганди: "Дітей із Донеччини і Луганщини, наприклад, возили до Брестської фортеці. Ще один елемент дозвілля - зустрічі з білоруськими силовиками. Мілітарна радянська і проросійська тематика заходів, зустрічі із білоруськими міліцейськими та білоруськими військовими стали просто невід'ємними атрибутами так званого відпочинку дітей у літніх таборах Білорусі, куди у той чи інший спосіб потрапляють і діти з України".

"Чим молодші діти, тим легше "перепрошивати" ось цю генетичну пам'ять. Тим легше сказати, що, "ви - не українці, а ви - росіяни", "ви - не українці, ви - білоруси". І діти не так багато пам’ятають, тому що часу ще не так багато минуло", - каже психологиня Ольга Величко.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

Парламентська асамблея Ради Європи на пленарному засіданні 25 січня у Страсбурзі ухвалила резолюцію, яка стосується депортації українських дітей до РФ.  

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Дональд Туск
22 лютого, 2024 четвер
Туск оголосив про запровадження особливого режиму на КПП на кордоні з Україною та назвав дату переговорів зі Шмигалем
сили ППО
22 лютого, 2024 четвер
Українська ППО вночі знищила 8 ворожих БПЛА
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
21 лютого, 2024 середа
Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території РФ
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.23
    Купівля 38.23
    Продаж 38.76
  • EUR
    Купівля 41.33
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
11:00
Інтерв’ю
Елла Лібанова
Елла Лібанова: Ізраїльська модель економіки під час війни є найкращою для України
10:59
Ексклюзив
Сергій Пашинський
"Ніяких нафтопродуктів Курченка не було - це міф": адвокат Федур про справу Пашинського
10:41
автомат
Укроборонпром складатиме стрілецьку зброю відповідно до стандартів НАТО
10:37
Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією: що на ній зображено
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 лютого: долар та євро подорожчали
10:21
Інформаторці РФ, яку завербував її син-бойовик "ДНР", загрожує довічне ув'язнення
10:16
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Комітет його підтримав
10:11
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ стала жінкою року за версією Time і прокоментувала свою відсутність у списку на "Оскар-2024"
10:05
російська армія, мобілізація
Окупанти змушують співробітників підприємств на ТОТ відзначатись у військкоматах, - Атеш
10:02
Придністров'я
"Київ надасть допомогу, якщо Кишинів попросить": посол України про можливість ескалації ситуації у Придністров’ї
10:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому Росія напала на Україну саме зараз
09:58
Ексклюзив
"Усе залежить від Шольца": Згурець припустив, скільки далекобійних ракет Taurus може отримати Україна
09:44
Золтан Ковач
Уряд Угорщини закликав Україну та Росію до переговорів до другої річниці повномасштабного вторгнення
09:21
Україна ЄС
Країни ЄС намагаються зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України, - FT
09:18
Радослав Сікорський
"Наслідки для альянсів США по всьому світу": МЗС Польщі застерегло Конгрес від несхвалення допомоги Україні
09:09
Російські рублі
У МВФ прокоментували можливості конфіскації російських активів
09:03
OPINION
Кайлан Мелік
Над Україною нависла ще одна прихована небезпека
08:56
порт
Партизани показали місце швартовки військових кораблів РФ у Новоросійську
08:55
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2002
На Авдіївському напрямку ворог перегруповується після значних втрат, - речник Нацгвардії України
08:21
Зеленський
"Десятки тисяч": Зеленський прокоментував втрати України у повномасштабній війні
08:21
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, на Одещині загинули три людини
08:01
OPINION
Руслан Рохов
Путін готується анексувати Придністров'я
07:46
Оновлено
втрати росіян
Тисяча військових, 49 артсистем та 32 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
07:38
Вірменія "заморожує" участь в ОДКБ, - Пашинян
07:18
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 "шахеди"
07:12
МВФ
Україна та МВФ домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування на $15,6 млрд
06:56
У Львові стартує цикл концертів при свічках
Привернути увагу до українських дітей на тлі війни: у центрі Відня провели акцію "Море світла"
06:44
Джо Байден
США запровадять санкції проти понад 500 об'єктів РФ до другої річниці повномасштабного вторгнення, - CNN
06:37
польща україна , біженці
На початку війни 77% поляків допомагали українським біженцям, - польський дипломат
06:28
Місяць
США вперше успішно посадили на Місяць приватний космічний апарат
06:28
Дмитро Медведєв
У Росії дедалі частіше відкрито говорять про репресії українців на ТОТ, - ISW
06:19
Двері з Бородянки, відео з деокупованих місць: в ОБСЄ відкрили експозицію Living The War про воєнні злочини РФ
05:55
Аякс, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати усіх матчів 1/16 фіналу
05:28
Зеленський
Зеленський запросив Байдена і Трампа приїхати в Україну, щоб "зрозуміти, що означає війна", - Fox News
04:54
Ліга Європи: результати усіх матчів 1/16 фіналу
03:47
Зеленський і Путін
"Світ насправді не готовий, що Путін може втратити владу": журналіст Fox News запитав Зеленського, коли закінчиться війна
03:29
Маріно Пушич
"Можемо тільки пишатися": тренер "Шахтаря" прокоментував виліт з ЛЄ та підсумував єврокубковий сезон
02:39
Сергій Лавров
"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
01:38
Володимир Зеленський
Російське божевілля повинне програти цю війну, - Зеленський
00:48
Леандро Паредес, Рома
"Рома" у серії пенальті перемогла "Феєноорд" і вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV