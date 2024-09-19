Допомогали РФ відновлювати НПЗ після атак українських дронів: викрито керівництво українського проєктного інституту

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що серед затриманих – голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи.

На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських "підрядів" становила майже півмільярда гривень, кажуть в Службі безпеки.

"До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора. Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.