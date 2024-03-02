"Достатньо дивне формулювання": ГУР відреагувало на заяву РФ про готовність передати тіла з Іл-76

Про це він сказав у телемарафоні.

"Перевіряються різні версії. Якщо люди загинули на борту, то були запити на повернення тіл. Формулювання, що Москва готова передати тіла, достатньо дивне. Коли буде передача, проведена необхідна експертиза, вивчення кількості, обставин, а не заяви про готовність, тоді можна буде щось коментувати", - сказав представник розвідки.

За його словами, Україна проводить власне розслідування, звертається щодо проведення міжнародного розслідування, у якому Росія відмовляє.

Він також додав, що росіяни довго не показували ні рештки літака, ні повну картину, зокрема з тілами. Водночас на борту могла бути зброя, але чи разом зі зброєю були люди - треба з’ясовувати.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.

Натомість президент РФ Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 збили системою Patriot, і пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів.

Нещодавно у Росії заявили про те, що вони буцімто готові передати Україні тіла загиблих під час падіння військового літака Іл-76 у Білгородській області.