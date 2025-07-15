"Економіка РФ орієнтована на війну": Путін продовжуватиме бойові дії проти України попри погрози Трампа щодо санкцій, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

На думку Путіна, російська економіка досить сильна, аби витримати додаткові економічні заходи, кажуть співрозмовники агентства. Також зазначено, що його територіальні вимоги, попри погрози Трампа, можуть розширитися через просування військових РФ.

Водночас диктатор переконаний: Москва пережила найжорсткіші санкції Заходу й може витримати, зокрема, американські санкції щодо нафти.

"Путін вважає, що ніхто серйозно не займався з ним деталями миру в Україні - включаючи американців - тому він продовжуватиме, поки не отримає те, що хоче. Путін цінує відносини з Трампом і мав хороші дискусії з Віткоффом, але інтереси Росії перші за все", – висловився співрозмовник Reuters.

Інше джерело заявило: для Путіна цілі у війні проти України (нерозширення НАТО, зменшення української армії, нейтралітет держави) важливіші, ніж потенційно економічні втрати через західні санкції.

За словами двох людей, РФ має перевагу на полі бою, а орієнтована на війну економіка перевищує виробництво НАТО в артилерійських боєприпасах.

"Путін міг би боротися до тих пір, поки оборона України не впаде, і розширити свої територіальні амбіції, щоб завоювати більше України, повідомили джерела", – йдеться в матеріалі.

Третій співрозмовник інформагентства додав, що Кремль може припинити наступ після завоювання Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей у разі великого опору. Але якщо його не буде – армія піде на Дніпро, Суми та Харків.