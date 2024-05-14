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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ексміністр енергетики Оржель пояснив, як міста України можуть підготуватись до наступного опалювального сезону
Ексклюзив

Ексміністр енергетики Оржель пояснив, як міста України можуть підготуватись до наступного опалювального сезону

14 травня, 2024 вiвторок
12:02
Війна з Росією Енергетика
Зміст

Міністр енергетики та захисту довкілля України у 2019-2020 рр. Олексій Оржель вважає, що вже зараз потрібно вживати ряд заходів для того, щоб зменшити військову й економічну доцільність для росіян бити по енергетичній інфраструктурі України

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Для нас зараз важливо максимально готуватись до наступної зими. І ідеї про розподілену генерацію зараз дуже на часі. Оскільки, якщо обʼєктивно оцінювати ситуацію, то ми не знаємо з якою енергетикою ми увійдемо в наступний опалювальний сезон, зважаючи на те, що обстріли можуть продовжуватись", - пояснив Оржель.

За словами ексміністра, невеликі когенераційні установки можуть стати рішенням для великих міст у разі блекауту

"Потрібно робити все можливе, щоб для росіян не було ніякого військового та економічного сенсу обстрілювати обʼєкти енергетики. Для цього потрібно, щоб кожне місто визначило критичні точки по критичній інфраструктурі та встановлювати там маленькі когенераційні установки. Це можуть контейнери, які можуть використовувати природний газ, або дизель. Однак, якщо буде блекаут, то вмикається відповідно ця генерація і може забезпечувати постачання електроенергією критичну інфраструктуру", - додав він.

  • Російська армія в ніч проти 8 травня атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.
  • Кабінет міністрів України створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону, який зокрема координуватиме роботи з подолання наслідків енергетичного терору РФ.  
  • Водночас АТ НАЕК "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській АЕС Миколаївської області.  
  • Увечері 9 травня, з 18:00 до 24:00, в Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Якщо споживання зростатиме, можливе застосування аварійних відключень побутових споживачів.
Теги:
Економіка
Україна
Росія
російська армія
ракетний удар
Енергетика
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