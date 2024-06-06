Ексміністр палива та енергетики Плачков розповів, скільки потрібно грошей та часу для відновлення енергосистеми
Колишній міністр палива та енергетики, голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков зазначив, що на відновлення енергосистеми України підуть роки
Про це він сказав в етері програми "Вердикт із Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Якщо порахувати, скільки грошей нам потрібно для фінансування відновлення енергосистеми, то це не один десяток мільярдів гривень. Також нам потрібен час. За місяць, три, за пів року, навіть за рік неможливо відновити такі обсяги генерувальних потужностей і підстанцій. Єдиним ефективним захистом енергосистеми є ППО. Тому, потрібно посилити ППО й потрібна тотальна увага щодо енергосистеми", - наголосив Плачков.
За словами ексміністра палива та енергетики, потрібно негайно скоординувати роботу енергетичного комплексу з центральними органами виконавчої влади.
"Наразі немає профільного віцепрем'єра по енергетичному сектору. Міністру енергетики сьогодні не підпорядковані енергетичні підприємства. Так сформована наша структура влади. Хто сьогодні займається енергетикою? Потрібно зробити організаційну структуру управління енергетикою, і зробити її вертикальною. Тому що енергетика не менш важлива, ніж ситуація на фронті. Тому що це існування країни. А щодо відновлення - то це роки, роки й роки", - додав Плачков.
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