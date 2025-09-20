Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин
Рішення про припинення війни буде прийматися не у Москві, а у Пекіні, тому що Росія на сьогодні не є суб'єктною, виходячи з фантастичної залежності російської економіки від Китаю
Про це в етері Еспресо розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
"В реальній дійсності Європа має серйозні важелі тиску на Китай та його рішення щодо російсько-української війни. На моє глибоке переконання, рішення про припинення війни буде прийматися не у Москві, а у Пекіні, тому що Росія на сьогодні не є суб'єктною, виходячи з фантастичної залежності російської економіки від Китаю. А зараз ми побачили, як тільки поляки перекрили залізничний маршрут, то через 12 годин у Варшаву без попередження прибув міністр закордонних справ КНР Ван Ї, щоб відразу шукати спільну мову", - зазначив Пендзин.
За його словами, основні маршрути постачання китайських товарів на європейський ринок - танкерний флот, трошки летить авіацією і десь 15% їде суходолом, з яких 70% через Білорусь та Польщу. До активної фази бойових дій маршрут був і через Україну.
"На сьогодні для Китаю лишається маршрут - Польща. А поляки зараз комплексно закрили цей маршрут суходолом через військові навчання "Захід-2025", пояснюючи китайцям, що не дуже добре, коли дрони з китайською начинкою летять на територію Польщі", - прокоментував член Економічного дискусійного клубу .
- Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
- У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
- На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
- Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе