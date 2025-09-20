Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин

Про це в етері Еспресо розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"В реальній дійсності Європа має серйозні важелі тиску на Китай та його рішення щодо російсько-української війни. На моє глибоке переконання, рішення про припинення війни буде прийматися не у Москві, а у Пекіні, тому що Росія на сьогодні не є суб'єктною, виходячи з фантастичної залежності російської економіки від Китаю. А зараз ми побачили, як тільки поляки перекрили залізничний маршрут, то через 12 годин у Варшаву без попередження прибув міністр закордонних справ КНР Ван Ї, щоб відразу шукати спільну мову", - зазначив Пендзин.

За його словами, основні маршрути постачання китайських товарів на європейський ринок - танкерний флот, трошки летить авіацією і десь 15% їде суходолом, з яких 70% через Білорусь та Польщу. До активної фази бойових дій маршрут був і через Україну.

"На сьогодні для Китаю лишається маршрут - Польща. А поляки зараз комплексно закрили цей маршрут суходолом через військові навчання "Захід-2025", пояснюючи китайцям, що не дуже добре, коли дрони з китайською начинкою летять на територію Польщі", - прокоментував член Економічного дискусійного клубу .