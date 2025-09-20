Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин

Ірена Моляр
20 вересня, 2025 субота
12:40
Війна з Росією ЄС-Китай

Рішення про припинення війни буде прийматися не у Москві, а у Пекіні, тому що Росія на сьогодні не є суб'єктною, виходячи з фантастичної залежності російської економіки від Китаю

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"В реальній дійсності Європа має серйозні важелі тиску на Китай та його рішення щодо російсько-української війни. На моє глибоке переконання, рішення про припинення війни буде прийматися не у Москві, а у Пекіні, тому що Росія на сьогодні не є суб'єктною, виходячи з фантастичної залежності російської економіки від Китаю. А зараз ми побачили, як тільки поляки перекрили залізничний маршрут, то через 12 годин у Варшаву без попередження прибув міністр закордонних справ КНР Ван Ї, щоб відразу шукати спільну мову", - зазначив Пендзин.

За його словами, основні маршрути постачання китайських товарів на європейський ринок - танкерний флот, трошки летить авіацією і десь 15% їде суходолом, з яких 70% через Білорусь та Польщу. До активної фази бойових дій маршрут був і через Україну.

"На сьогодні для Китаю лишається маршрут - Польща. А поляки зараз комплексно закрили цей маршрут суходолом через військові навчання "Захід-2025", пояснюючи китайцям, що не дуже добре, коли дрони з китайською начинкою летять на територію Польщі", - прокоментував член Економічного дискусійного клубу .

 

 

  • Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
  • У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 
  • На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
  • Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 
