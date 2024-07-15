Фіксуємо зменшення активності ворога біля кордону на Сумщині, - речник 117-ї ОБрТрО Лантушенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на кордоні в Сумській області дійсно дуже динамічна. Якщо ще кілька тижнів тому ми зафіксували збільшення ворожих військ, особового складу та техніки на кордоні з Сумщиною, то зараз ситуація змінилась. За даними нашої розвідки та підрозділів Сил оборони, які працюють безпосередньо в тій зоні відповідальності, сьогодні не можна констатувати, що ворог накопичує та збільшує свої сили та резерви. Ми навіть фіксуємо зменшення мінометних, або артилерійських обстрілів. Зокрема, за останні кілька тижнів. Втім, ворог істотно збільшив застосування дронів", - розповів Лантушенко.

За словами речника, ворог постійно намагається проводити інформаційно-психологічні операції з закликом до капітуляції.

"Щодня ворог намагається моніторити ситуацію на Сумщині поряд з кордоном за допомогою розвідувальних дронів. Вчора, до прикладу, на Писарівську громаду ворог здійснив скид із дрона пропагандистських інформаційних матеріалів з закликом до наших військових здаватись в полон. Тобто, в цій зоні ворог намагається проводити більше інформаційно-психологічні операції, аніж вдаватись до ескалації бойових дій", - додав він.