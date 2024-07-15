Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Фіксуємо зменшення активності ворога біля кордону на Сумщині, - речник 117-ї ОБрТрО Лантушенко
Ексклюзив

Фіксуємо зменшення активності ворога біля кордону на Сумщині, - речник 117-ї ОБрТрО Лантушенко

15 липня, 2024 понедiлок
17:18
Війна з Росією російські окупанти

Речник 117-ї ОБрТрО Дмитро Лантушенко повідомив, що сьогодні на кордоні із Сумщиною не спостерігається накопичення сил противника

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на кордоні в Сумській області дійсно дуже динамічна. Якщо ще кілька тижнів тому ми зафіксували збільшення ворожих військ, особового складу та техніки на кордоні з Сумщиною, то зараз ситуація змінилась. За даними нашої розвідки та підрозділів Сил оборони, які працюють безпосередньо в тій зоні відповідальності, сьогодні не можна констатувати, що ворог накопичує та збільшує свої сили та резерви. Ми навіть фіксуємо зменшення мінометних, або артилерійських обстрілів. Зокрема, за останні кілька тижнів. Втім, ворог істотно збільшив застосування дронів", - розповів Лантушенко.

За словами речника, ворог постійно намагається проводити інформаційно-психологічні операції з закликом до капітуляції.

"Щодня ворог намагається моніторити ситуацію на Сумщині поряд з кордоном за допомогою розвідувальних дронів. Вчора, до прикладу, на Писарівську громаду ворог здійснив скид із дрона пропагандистських інформаційних матеріалів з закликом до наших військових здаватись в полон. Тобто, в цій зоні ворог намагається проводити більше інформаційно-психологічні операції, аніж вдаватись до ескалації бойових дій", - додав він.

Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
14 липня, 2024 неділя
Яке покарання матимуть військовозобов'язані за неоновлення даних: пояснення Міноборони
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
14 липня, 2024 неділя
Пропозиції віддати українські території повинні зникнути з порядку денного, - дипломат Безсмертний
князь Володимир
15 липня, 2024 понедiлок
15 липня в Україні святкують одразу два великі свята
Київ
+35°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.82
    Купівля 40.82
    Продаж 41.32
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 липня
17:33
Новим речником МЗС України призначили Георгія Тихого: що про нього відомо
17:29
ЗСУ, РСЗВ
Від початку доби на фронті було 69 боєзіткнень. РФ активно діє авіацією на Торецькому напрямку
17:16
Ексклюзив
Гізо Углава
Углава не з'явився на перевірку поліграфом, організовану НАБУ, - голова антикорупційного комітету ВР Радіна
17:15
Картина Марії Примаченко
Виставка Марії Примаченко у Варшаві стала одним з найпопулярніших проєктів польського музею сучасного мистецтва 
17:04
У День хрещення Русі: Шмигаль обговорив допомогу українцям із митрополитом Вселенського патріархату Еммануїлом
17:01
Пресреліз
Волонтери "Вільні та Вірні" передали допомогу батальйону "Вовки Да Вінчі" та бійцям 59-ї ОМПБр
16:59
Оновлено
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Зурабішвілі оскаржила грузинський закон про "іноагентів"
16:51
Христина Соловій
"Найважливіша аудиторія": Соловій заявила, що всі артисти зобовʼязані їздити на фронт
16:42
Росіяни створили в Бердянську церковну школу та закликають віддавати туди дітей, - голова МВА
16:40
Снаряди, екскаватори, 10 танків Leopard: Іспанія відправила Україні нову партію допомоги
16:32
Латвія
Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто
16:28
на фото: співробітник СБУ
У Миколаєві затримали адміністратора телеграм-каналу, який "зливав" ворогу локації ЗСУ та закликав ухилятися від мобілізації
16:11
САУ "Богдана"
Із заводів у Європі найбільше артсистем на місяць виробляє наше підприємство, - Зеленський
16:10
коміки з Bаdstreet boys та Віктор Ющенко
"Магніт для донатів": коміки з Badstreet boys та Віктор Ющенко піснею оголосили збір для 3-ї ОШБ та ГУР
16:02
OPINION
Мирослав Гай
Армія — не стадіон, де кожен підказує, куди тобі бігти
15:58
Оновлено
Віктор Орбан
Єврокомісія відреагувала на заяву Орбана про "мирний план" щодо України "на столі кожного прем'єра ЄС"
15:39
Віктор Орбан і Володимир Зеленський
Була серйозна розмова у раді Україна-НАТО, - Зеленський про візит Орбана до Путіна
15:23
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Нам потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо України, - Зеленський
15:14
МЗС розширило доступ до консульських послуг для українців за кордоном: що відомо
15:09
Саміт миру
До листопада Україна має напрацювати план для Другого саміту миру. Зеленський вважає, що там мають бути представники РФ
14:50
Денис Шмигаль
"Ми займаємось цим процесом": Зеленський заявив про можливість змін в уряді
14:41
Огляд
Збірна Іспанії, фінал Євро-2024: Іспанія - Англія
Іспанія виграла Євро-2024, Аргентина взяла Кубок Америки, а Крейчикова та Алькарас перемогли на Вімблдоні. Головні новини світового спорту за тиждень
14:36
Володимир Зеленський
"Я цього не боюсь, будемо працювати": Зеленський про можливу перемогу Трампа на виборах президента у США
14:17
уроки "Захист України"
Уряд закупить обладнання для оновленого курсу "Захисту України" на понад 1 млрд грн
14:17
Ексклюзив
погода
Рано говорити, що це остання хвиля спеки найближчим часом, - синоптикиня Наталка Діденко
14:06
Джеффрі Раш
Капітан Барбосса з "Піратів Карибського моря" Джеффрі Раш розповів, чи зʼявиться в новій частині
14:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Роздуми над соціологією: Держава має бути чесною, а не розказувати фігню
14:00
Німеччина "таємно" передала Україні 39 танків, - Merkur
13:58
Межигір'я
АРМА передало в держуправління арештоване майно колишньої резиденції Януковича "Межигір'я"
13:55
Зеленський доручив керівникам ОВА налагодити регіональну співпрацю з представниками американських штатів
13:53
Прапор Словаччини
У парламенті Словаччини забракло голосів на підтримку резолюції про засудження удару РФ по Охматдиту
13:37
грузія
На фронті в Україні загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі
13:30
Зеленський вручив нагороди військовим і перші паспорти юним українцям у День Української Державності
13:25
Харків отримав від Франції 13 генераторів
Харків отримав від Франції 13 генераторів
13:18
На фото: Скарлетт Йоганссон
Зірка "Месників" Скарлетт Йоганссон зізналась, що її 9-річна донька боїться дивитися фільми Marvel за її участю
12:52
Чорноморський флот РФ
Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ покинув Крим, - Плетенчук
12:38
Водойма у Новомалині
На водоймах за минулі вихідні загинули 66 українців, - ДСНС
12:10
Ангеліна Терська
"Ми не зірки і не держслужбовці": наречена, на весіллі якої виступили Галкін і MONATIK, відреагувала на скандал
12:05
OPINION
Валерій Пекар
Чому Офіс президента псує відносини з республіканцями США?
12:02
спека в Європі
У Києві три дні поспіль фіксують температурні рекорди
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV