Генерал Мусаєв: Путін – не стратег, його максимум – тактик
У Путіна немає великого стратегічного задуму щодо війни проти України, тому його прогнозувати достатньо складно, але він має бажання в цей черговий сезон організувати великий наступ по всіх напрямках
Таку думку висловив діяч радянських і казахстанських спецслужб, голова Комітету національної безпеки Казахстану у 1999-2001 роках, а нині опозиціонер та політемігрант, генерал-майор Альнур Мусасєв в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.
"Достатньо складно в теперішній час прогнозувати наявність у Путіна якогось великого стратегічного задуму. Багато хто з політологів, військових, діячів спецслужб чудово оцінили те, що Путін – не стратег. Він максимум, на що здатен, - тактик. На початок війни у 2022 році у нього була стратегічна задача – захопити Україну, зробити її васалом Росії. А після провалу цієї так званої стратегії Путін просто зав'яз у своїй агресивній війні, кінця якої на сьогодні не видно. Ніхто не бачить кінця і сам Путін його не бачить. Він в черговий раз сказав Трампу, що за 60 днів захопить всі чотири регіони, які записав собі в конституцію. Трамп вимушений був піти йому на зустріч і сказати: "Так, даю тобі час до вересня. Будь ласка, захоплюй", - прокоментував генерал.
На його думку, у Путіна немає якоїсь стратегії, але є бажання в цей черговий сезон організувати великий наступ по всіх напрямках. Однак щодо реалізації цих намірів, за оцінками багатьох фахівців, то це дуже складно для Путіна. Україна нині здатна стримувати цей наступ.
"Наступ триває, ми це чудово розуміємо і знаємо, що на сході України, на Донбасі, йдуть бої, на півночі в районі Сум зайняли якийсь плацдарм, здійснюють спроби наступати на Запоріжжя – все це ми помічаємо. За оцінкою військових фахівців, готується удар, який, можливо, буде протягом трохи більше, як двох найближчих місяців. Тому стратегії якоїсь нема. А використати цих 50 днів, які він сам і випросив у Трампа, якщо офіційно виходити з цієї ситуації, то за цей час ситуація також змінюється", - резюмував Мусаєв.
- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість заступник голови Ради безпеки Російської Федерації й колишній президент Росії Дмітрій Медведєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії на укладання мирної угоди з Україною "декоративним ультиматумом".
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