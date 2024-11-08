Головна ціль Путіна - це зняття санкцій, - політичний експерт Денисенко
Політичний експерт, журналіст Вадим Денисенко вважає, що Путіну необхідно повернення до Великої вісімки та скасування санкцій щодо РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Путін планує потягнути час, подивитися на реакцію з боку США. На сьогодні його головна ціль - це не Україна. Його головна мета - зняття санкцій. Йому потрібно повернення до G8 і зняття санкцій. Це ключова історія, яку він буде просувати в майбутньому переговорному процесі", - пояснив Денисенко.
За словами політичного експерта, Путін буде підвищувати ставки та вимагати максимально багато - фактично, все. Він намагатиметься розіграти карту світу, а не України. Для нього важливо на передній план поставити геополітичні можливості Росії. Путін намагатиметься торгувати такими темами, як ірано-ізраїльська війна, "Хезболла", ХАМАС і хусити. Крім того, Путін спробує використовувати можливі загострення ситуації через Венесуелу та Гаяну, що впливатиме на видобуток глибоководної нафти в Гаяні.
"Він буде намагатися розповідати про Північну Корею, про те, як він може зупинити Кім Чен Ина, щоб той не збожеволів і не почав стріляти ракетами по США. Тобто це буде величезна історія, яка буде частково правдою, частково блефом. Саме цим він буде торгувати для зняття санкцій", - додав Денисенко.
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