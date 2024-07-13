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Війна з Росією: хроніка
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Буданов розповів про спроби фізичного знищення Путіна. Охорону диктатора посилено

13 липня, 2024 субота
17:04
Війна з Росією Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що російського диктатора Володимира Путіна неодноразово намагались вбити. У Кремлі відреагували

Зміст

Про це він сказав у інтерв'ю NV, що вийшло 13 липня 2024 року.

На запитання журналістів, чи були спроби вбити Путіна, Буданов відповів: "Вони були, але, як бачите, теж поки що невдалі".

Він також зазначив, що лідер Кремля вже не є для свого оточення компромісною фігурою та третейським суддею, який всіх влаштовує. Водночас він порівняв перспективу смерті Путіна зі смертю керівника СРСР Йосипа Сталіна, про реакцію на яку йому розповідала бабуся.

"Вона казала, людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", - сказав очільник ГУР.

Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков відреагував на слова Буданова про спроби замаху на життя Путіна.

"Усі загрози від київського режиму очевидні. Тому безпека першої особи забезпечується на належному рівні", - цитує Пєскова видання Газета.ру

Замахи на Путіна та чутки про його смерть

У березні 2022 року, на другий місяць повномасштабного вторгнення, у Центрі протидії дезінформації зазначали, що у президента Росії Володимира Путіна загострилася фобія щодо загрози заколоту та замаху на його життя.

Пояснювали це тим, що коли Путін виходить "у народ", його оточують зовсім не "випадкові люди". Зокрема, на одному фото вони з Путіним у церкві, а на іншому - вже імітують якихось рибалок, на третьому - п'ють чай із ним же.

Пізніше, у жовтні 2023 року, в російських телеграм-каналах почали тиражувати повідомлення про "смерть Путіна". Першоджерелом інформації виступив анонімний ТГ-канал "Генерал СВР", який нібито ведуть симпатики України з колишнього оточення господаря Кремля.

Читайте такожРосією керуватиме двійник Путіна? Колонка Віталія Портникова (25 грудня 2023 року)

Публічно з-поміж російських опозиціонерів версію щодо начебто смерті Путіна й переходу влади до "політбюро 2.0" на чолі з Миколою Патрушевим підтримує лише політолог та прогнозист Валерій Соловей. За його словами, РФ зараз формально керує двійник диктатора.

Екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що такі вкиди є частиною путінської передвиборчої кампанії.

При цьому ГУР не заперечує, що Путін використовує двійників.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Дмитро Пєсков
ГУР
Кирило Буданов
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