Хотів уникнути мобілізації й глузував з Путіна: активісти зламали соцмережі дружини "героя Росії" полковника Клещерева

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Небайдужі активісти скерували на чат-бот Центру національного спротиву дані про проникнення в пошту та соціальні мережі дружини так званого "героя росії", учасника агресії проти України, військового злочинця, заступника командира 42 мотострілецької дивізії, полковника Клещерева Івана Юрійовича, 24.09.1982 р.н", - йдеться у повідомленні.

Так, активісти отримали доступ до інформації про Клещерева та його родину. Переписки його дружини Клещеревої Вілени Геннадіївни, 26.12.1983 р.н. в соціальній мережі ВКонтакте показали, що після оголошення мобілізації в Росії, Клещерев активно шукав можливості уникнути служби.

Наприклад, подруга Вілени Тетяна намагалася допомогти своєму племіннику "не потрапити в армію, або потрапити в місце, де його не кинуть на забій". Дружина полковника на це прохання чітко відповіла, що дала номер подруги своєму чоловікові, і він вже скаже "що, як, куди та скільки".

Також у листуванні видно, що родина Клещеревих не в сильному захваті від російської війни проти України – вона вважає що "все затягнуто спеціально", саме тому війна триває так довго.

Іван Клещерев отримав звання "героя Росії" у листопаді 2023 року, однак навіть після цього він дозволяв собі глузувати з президента Путіна в спілкуванні з іншою подругою Вілени Людмилою Пастуховою.

Крім того, Клещерев надіслав своїй дружині фотожабу на диктатора, ймовірно, думаючи, що зірку "героя" йому вручатиме не Шойгу, а сам Путін.

Водночас дружина "героя" намагається використати свій статус для отримання пільг, зокрема на пальне для їхнього автомобіля BMW X5.

Листування із чоловіком у соціальній мережі ВКонтакте у Вілени не знайдено, оскільки вони спілкуються через Telegram, де злочинець підписаний як "Злая Зая".

"Втім, цей випадок вчергове показує натуру російського “офіцера”. Це істота, що ненавидить свою владу, але продовжує заради наживи та вигоди тихо та покірно виконувати злочинні накази. Звісно, чим більше російських старших “офіцерів” (і тим більше “героїв”) будуть невдоволені путінським режимом, тим краще. Але Центр національного спротиву може запевнити злочинця Клещерева, що його глузування з диктатора не вважатиметься помʼякшувальною обставиною, коли полковник постане перед українським правосуддям", - підсумували в ЦНС.