Ключовим питанням на переговорах Трампа й Путіна будуть не кордони, - політолог Денисенко

Таку думку в етері Еспресо висловив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.

"Як би це дивно не звучало, втім, ключовим питанням на переговорах між Трампом й Путіним будуть не кордони, про які зараз дуже багато говориться. Оскільки по кордонах США зайняли досить чітку позицію. Ця позиція полягає в тому, що кордон сьогодні являє собою лінію фронту. Власне по лінії боєзіткнення і буде проходити майбутній кордон з тим, що окуповані території де-факто будуть визнані російськими, однак, де-юре їх ніхто визнавати не буде. В цьому питанні США будуть йти за аналогією країн Балтії, коли вони були частиною СРСР. Ці країни у 1945 році були повторно включені до складу СРСР, але США та Європа не визнали, що ці країни де-юре є частиною СРСР", - пояснив Денисенко.

За словами політолога, результативність цих переговорів буде залежати від того, який формат буде обраний для зняття санкцій з Росії.

Читайте також: РФ в рамках мирної угоди прагне контролю не тільки над Донеччиною і Луганщиною, а і над Запорізькою та Херсонською областями, - Bild

"Відносно головного питання, яке там будуть обговорювати, так це санкції. Тобто, на Алясці Трамп й Путін мають обговорити те, як і в якому форматі мають зніматись санкції з РФ. Власне від того, який формат буде обрано, або не буде, залежатиме результативність цих переговорів" - додав він.