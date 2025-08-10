Ключовим питанням на переговорах Трампа й Путіна будуть не кордони, - політолог Денисенко
Головним питанням на переговорах Трамп й Путіна може стати обговорення санкцій проти РФ, зокрема, в якому форматі ці санкції мають, або не мають зніматись з РФ
Таку думку в етері Еспресо висловив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.
"Як би це дивно не звучало, втім, ключовим питанням на переговорах між Трампом й Путіним будуть не кордони, про які зараз дуже багато говориться. Оскільки по кордонах США зайняли досить чітку позицію. Ця позиція полягає в тому, що кордон сьогодні являє собою лінію фронту. Власне по лінії боєзіткнення і буде проходити майбутній кордон з тим, що окуповані території де-факто будуть визнані російськими, однак, де-юре їх ніхто визнавати не буде. В цьому питанні США будуть йти за аналогією країн Балтії, коли вони були частиною СРСР. Ці країни у 1945 році були повторно включені до складу СРСР, але США та Європа не визнали, що ці країни де-юре є частиною СРСР", - пояснив Денисенко.
За словами політолога, результативність цих переговорів буде залежати від того, який формат буде обраний для зняття санкцій з Росії.
Читайте також: РФ в рамках мирної угоди прагне контролю не тільки над Донеччиною і Луганщиною, а і над Запорізькою та Херсонською областями, - Bild
"Відносно головного питання, яке там будуть обговорювати, так це санкції. Тобто, на Алясці Трамп й Путін мають обговорити те, як і в якому форматі мають зніматись санкції з РФ. Власне від того, який формат буде обрано, або не буде, залежатиме результативність цих переговорів" - додав він.
- У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.
- 8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.
- Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.
- Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня.
- 9 серпня Україна разом з європейськими партнерами передала США власну мирну пропозицію, яка передбачає припинення вогню та взаємні територіальні поступки лише за умови гарантій безпеки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе