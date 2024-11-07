Кораблі цієї флотилії завдавали ракетних ударів по Україні: Defense Express про ураження суден РФ у Каспійському морі

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Сили оборони України відкрили нову сторінку і вперше уразили цілі на Каспійській флотилії, зокрема, морську базу в Каспійську. Удар був результативним. В акваторії порту Каспійська впевнено досяг цілі наш безпілотник, який може нагадувати легкомоторний літак А-22, що раніше використовувався для ударів на відстань понад тисячу кілометрів", - наголосив Рябих.

За словами військовий експерт, вибух безпілотника міг стати причиною пошкодження одного або двох ракетних кораблів проєкту 21-631 - це кораблі-ракетоносії "Татарстан" і "Дагестан". Також відомо, що на цій базі базується 177-й полк морської піхоти, який міг бути також об'єктом ураження. Саме цей полк брав участь в боях та окупаційних діях у Херсонській та Запорізькій областях.

"Можемо сподіватися, що подібних ударів по Каспійській флотилії буде більше. Кораблі цієї флотилії завдавали ударів по Україні, використовуючи ракети типу "Калібр" з акваторії Каспійського моря та брали участь у терористичних діях в Чорному морі", - зауважив Рябих.

Уранці 6 листопада дрони-камікадзе Головного управління розвідки вперше уразили військовий порт у російському місті Каспійськ.







