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Ексклюзив

Кореспондент Еспресо показав першу лінію оборони росіян у Курській області

Оксана Ліховід
21 серпня, 2024 середа
08:37
Війна з Росією ЗСУ

Кореспондентові Еспресо Артему Лагутенку вдалося побувати на всіх напрямках у Курській області й з'ясувати, як відбувався прорив ЗСУ

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

Зокрема, Артем Лагутенко показав, як виглядає бліндаж російських військових у Курській області, на території, яку зараз уже контролюють Збройні Сили України.

"Це перша лінія оборони росіян у Курській області. Зараз це вже підконтрольна територія ЗСУ. Подивимося, що всередині бліндажу. Росіяни тікали, залишивши свої речі, детальні плани, схеми спостереження", - розповів кореспондент Еспресо.

Він зауважив, що в Курський області "дійсно багато російських військових".

"Але є нюанс. Вони або полонені, або знищені", - наголосив Лагутенко.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населених пункти.

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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