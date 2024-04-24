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Війна з Росією: хроніка
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Кримська операція залежатиме від того, що будуть робити росіяни після 9 травня

24 квітня, 2024 середа
11:04
Війна з Росією окупанти

Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула зазначив, що ATACMS дальністю 300 км досягає Кримського мосту

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Кримська операція залежатиме від того, що будуть робити росіяни після 9 травня. Якщо вони відмобілізуються, то це буде один сценарій. Якщо вони цього не будуть робити, то буде інший сценарій. Якщо росіяни не будуть мобілізовувати велику кількість людей, то вони мають можливість швидко евакуюватися з Криму", - наголосив Притула.

За словами військового експерта, для росіян буде необхідним завданням тікати з Криму. Тому що ATACMS дальністю 300 км досягає Кримського мосту.

"І це буде основним напрямком. Росіяни розуміють, що, якщо вони не мобілізують велику кількість людей, то буде наступ на Крим. Як це буде розгортатися ми будемо бачити після 9 травня", - додав Притула.

  • 23 квітня Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої очільники держав обговорили перший пакет американської допомоги після ухвалення закону та постачання ATACMS.
  • Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що росіяни активізували будівництву фортифікаційних споруд на території всього тимчасово окупованого Криму.
Теги:
Новини
Крим
зброя
російська армія
ЗСУ
мобілізація
окуповані території
окупанти
Військові новини
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