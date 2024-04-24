Кримська операція залежатиме від того, що будуть робити росіяни після 9 травня
Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула зазначив, що ATACMS дальністю 300 км досягає Кримського мосту
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Кримська операція залежатиме від того, що будуть робити росіяни після 9 травня. Якщо вони відмобілізуються, то це буде один сценарій. Якщо вони цього не будуть робити, то буде інший сценарій. Якщо росіяни не будуть мобілізовувати велику кількість людей, то вони мають можливість швидко евакуюватися з Криму", - наголосив Притула.
За словами військового експерта, для росіян буде необхідним завданням тікати з Криму. Тому що ATACMS дальністю 300 км досягає Кримського мосту.
"І це буде основним напрямком. Росіяни розуміють, що, якщо вони не мобілізують велику кількість людей, то буде наступ на Крим. Як це буде розгортатися ми будемо бачити після 9 травня", - додав Притула.
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