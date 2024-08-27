Курська операція та зустріч у Катарі не пов'язані між собою, - Зеленський

Про це він сказав на пресконференції форуму "Україна 2024. Незалежність", який транслював телеканалу "Еспресо".

"Курська операція та зустріч у Катарі не пов'язані речі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів "Формули миру". Чи пов'язана Курська операція з другим Самітом миру? Так, тому що Курська операція є одним з пунктів плану перемоги України", - наголосив Зеленський.

За словами президента України, Курська операція має і мала абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами у Катарі.

"Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну. А Курська операція – це один з етапів цього процесу", - додав президент України.