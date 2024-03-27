"Летить не туди, куди треба": експерт з військових досліджень Мін'юсту розповів про ракету "Циркон"
Російська гіперзвукова ракета "Циркон", якою ворог атакував Київ 7 лютого та 25 березня, не виконує свою визначену бойову задачу та "летить не туди, куди треба"
Про це повідомив керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький, пише "Суспільне".
"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики - "супер", "гіпер" - все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", - каже експерт.
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За його словами, українська ППО здатна їх збивати. Водночас Кульчицький наголосив, що на одному з уламків, враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.
"Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде", - додав експерт.
- Уранці понеділка, 25 березня, російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ, що росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон", немає.
- Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія має кілька десятків балістичних ракет підвищеної дальності, але змушена застосовувати вже резервну зброю, що означає певний ступінь відчаю ворога.
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