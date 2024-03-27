"Летить не туди, куди треба": експерт з військових досліджень Мін'юсту розповів про ракету "Циркон"

Про це повідомив керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький, пише "Суспільне".

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики - "супер", "гіпер" - все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", - каже експерт.

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За його словами, українська ППО здатна їх збивати. Водночас Кульчицький наголосив, що на одному з уламків, враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.

"Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде", - додав експерт.