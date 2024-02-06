Маляр пояснила, чому в Україні виникли проблеми з мобілізацією

Про це Ганна Маляр розповіла в інтерв'ю Еспресо.

"Є природні процеси. Кількість людей в Україні кінцева, їх стільки, скільки є. У нас апріорі країна менша, і людей менше, ніж у ворога. Ми просто повинні зрозуміти, що всю війну до самої перемоги ми будемо воювати в умовах дефіциту і людського ресурсу, і зброї. У зброї вийти на перетик із росіянами вкрай важко, бо величезна держава, готувалася з 1991 року. А наші деякі можновладці свого часу передавали росіянам ще й ракети, якими тепер по нас стріляють і руйнують наші міста", - пояснює Маляр.

За словами ексзаступниці міністра оборони, через різні внутрішні моменти подолати невідповідність зараз украй складно.

"Прийняли це за аксіому й тепер вчимося воювати в умовах, коли менше людей, менше зброї. Беремо професіоналізм. Перші місяці не було такої проблеми, бо були добровольці. Нагадаю: у перші тижні близько 100 тис. ТРО набрала – це величезна армія людей. Тоді була інша проблема – з таким напливом людей не могли впоратися ТЦК. Людей треба розмістити, вдягти, нагодувати, навчити, і це треба терміново, а ТЦК не розраховані на такий потік людей. І взагалі система ТЦК, хочу нагадати, за Януковича була вщент зруйнована. І за два тижні до Майдану, у 2013 році, указом Януковича була повністю знищена призовна армія. Тобто ми з вами отримали рештки, які відновлювали й відновлювали, але 2014 рік все ж таки не 2022-й.

Потім ми з вами побачили ганебне абсолютно явище - що творилося в деяких ТЦК деякими воєнкомами: появилися зловживання, хабарі. Всі ці речі, які треба викорінювати, в якийсь момент набрали критичної маси.

Дещо сама система трохи зазнала турбулентності, тому що там змінювалися керівники. І зараз вони стикнулися з тим, що їм треба навчитися працювати відповідно до закону, а друге – що людський ресурс зменшується, а це складна дуже історія", - розповідає Ганна Маляр.

Ексзаступниця міністра оборони також звернула увагу на законодавство, яке було недосконале.

"Воно не давало змоги повною мірою розуміти наші мобілізаційні можливості. Зараз вносяться зміни, і ми вже будемо повністю розуміти, що в нас є", - йдеться у заяві Ганни Маляр.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.